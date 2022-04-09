В каких районах оккупанты сосредоточивают основные усилия: данные Генштаба

45-й день защитники Украины противостоят российской агрессии. Впрочем, оккупанты не оставляют попыток захватить отдельные территории нашего государства.

Так, основные усилия агрессор продолжает сосредоточиваться на захвате Мариуполя и наступлении на Изюм. Об этом свидетельствует оперативная информация на 18:00 Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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