В каких районах оккупанты сосредоточивают основные усилия: данные Генштаба

9 апреля 2022 , 18:55
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Источник:

фейсбук Генерального штаба ВСУ

45-й день защитники Украины противостоят российской агрессии. Впрочем, оккупанты не оставляют попыток захватить отдельные территории нашего государства.

Так, основные усилия агрессор продолжает сосредоточиваться на захвате Мариуполя и наступлении на Изюм. Об этом свидетельствует оперативная информация на 18:00 Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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