Так, основні зусилля агресор продовжує зосереджувати на захопленні Маріуполя та наступі на Ізюм. Про це свідчить оперативна інформація станом на 18:00 Генштабу Збройних Сил України.

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В яких районах окупанти зосереджують основні зусилля

За оперативною інформацією, ворог продовжує підготовку до наступу на сході України. Загарбники мають намір взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей.

Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм,

– заявили у пресслужбі Генштабу.

Також наголосили, що окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах всієї України.

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