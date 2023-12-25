Штурмовики, водители, инженеры и операторы БпЛА: в каких специалистах больше всего нуждаются в ВСУ

Украинские защитники в сверхсложных условиях работают на фронте. И чтобы удерживать рубежи и давать отпор врагу, войску крайне нужны специалисты разных направлений.

Об этом 24 Каналу отметил командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92 ОШБр Юрий Федоренко. Кроме этого, есть вопросы ротации – есть военные, которые воюют с первого дня полномасштабной войны и им нужна замена.

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В ком нуждается армия

Пехотинцы, штурмовики, инженеры, программисты, водители, операторы БПЛА – все эти и другие специалисты нужны в украинском войске. Соответствующие подразделения внутри армии будут масштабироваться, увеличиваться количество технических средств, для работы с которыми нужны люди, способные выполнять боевые задачи.

"Например, в начале следующего года наше подразделение, которое было ротой, становится батальоном. То есть людей в четыре раза больше нужно. Операторов, а также тех, которые будут обеспечивать боевую работу: это инженеры, программисты, водители и многие другие профессии. Технологии нам приходят, вооружение, нужны люди, которые могли бы этим всем удачно и мотивированно оперировать", – сказал военнослужащий.

Отметим, на днях появилась информация, что военные обратились к Владимиру Зеленскому с вопросом дополнительно мобилизовать до 500 тысяч человек. Это необходимо, подчеркнул Юрий Федоренко. Ведь есть еще вопросы ротации и замены находящихся на фронте бойцов с первого дня полномасштабной войны.

Людям нужно давать отдохнуть. Вы просто даже не представляете, в каких сложных условиях работают наши пехотинцы. Это описать словами достаточно сложно. Это нужно хотя бы один раз в жизни почувствовать на своей коже, тогда становится все понятно,

– подчеркнул он.

Как и сколько длится обучение

Современная война – противостояние технологий. И немаловажную роль в ней играют дроны. А потому такая профессия, как оператор БПЛА, достаточно востребована. Научиться работать с ними могут гражданские, пройдя соответствующую подготовку.

"Вы мобилизуетесь, проходите всеобщую военную подготовку, это до полутора месяцев, где вас учат стрелять, совершать определенные тактические действия, пользоваться радиостанциями, оказывать первую домедицинскую помощь, ориентированию, картам и другому", – пояснил Федоренко.

То есть, это азы военного дела для выполнения задачи в любых условиях. Обучение может проходить как внутри страны, так и за рубежом.

"После этих полутора месяцев человек попадает в боевую бригаду и после того, как засчитывается в списки нашего подразделения, направляется на специализированную подготовку. Она занимает еще месяц или полтора, в зависимости от средства, на которое человек будет ориентирован. Это от 30 до 45 дней. Далее в учебных центрах учат летать, но летать преимущественно в плюс-минус благоприятных условиях", – добавил военный.

Обучение непосредственно боевой работе проходит в подразделении, где с более опытным бойцом или инструктором проходит работа. Это занимает от двух недель до месяца.

"Человек становится самостоятельной боевой единицей, которая может эффективно уже выполнять возложенную на нее боевую задачу или быть пилотом, или штурманом, или быть заряжающим в зависимости от того, к чему больше тяга. Поэтому общий курс подготовки, объективно, с момента мобилизации до выполнения боевых задач занимает ориентировочно 3 – 4 месяца", – резюмировал Юрий Федоренко.

Кстати, присоединиться к защитникам роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92 ОШБр можно заполнив заявку, которую можно найти на странице в Фейсбуке ( https://www.facebook.com/Achilles92OSHBr ).

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