В Интернациональном легионе рассказали, на каких условиях в ВСУ воюют иностранцы

Интернациональный легион с представителями разных стран помогает защищать Украину от российских захватчиков. При этом наемниками их нельзя называть.

Спикер Интернационального легиона Украины Дамьен Магру в эфире 24 канала объяснил, на каких условиях воюют иностранные военные.

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Он отметил, что все легионеры, которые приедут воевать за Украину, подпишут контракт с Вооруженными Силами и с этого момента станут членами одной из сторон конфликта. Согласно Женевской конвенции.

Дамьен Магру отметил, что есть еще одно важное юридическое определение в Международном праве о том, кто такой наемник. Его можно найти в статье 47, 1 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям.

Один из центральных критериев того, кто считается наемником, является тот факт, что он приехал ради финансового вознаграждения. Оно существенно выше, чем вознаграждение других военнослужащих той армии, в которую он включился,

– отметил Дамьен Магру.

По его словам, если иностранные военнослужащие получают зарплату именно такую, как и украинские военные, то, по определению, они не могут считаться наемниками. "Мы все получаем ту же зарплату, как и украинские военные", – добавил Магру.

Частные военные компании

Спикер Интернационального легиона сообщил, что частные военные компании, которыми пользуется минобороны россии, в том числе "Вагнер", получают существенно большее вознаграждение, чем российские военные. Именно поэтому, если у них нет российского гражданства, они воюют за агрессора и при этом получают больше денег – могут считаться наемниками.

Украинская сторона, как я знаю, не пользуется частными военными компаниями. Ни о каких наемниках не может быть и речи,

– акцентировал Дамьен Магру.

"Я хочу еще раз подчеркнуть. В интернациональном легионе – мы украинские военнослужащие. Мы подчиняемся тем же правилам и должны соблюдать ту же дисциплину, как и украинские военные. К нам могут применяться такие же дисциплинарные или уголовные санкции, как и к другим украинским военным. По всем критериям Женевской конвенции мы считаемся законными комбатантами", – добавил Магру.

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