На медкомиссии необходимо пройти несколько врачей. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

Важно Освобождают ли от мобилизации военнообязанного с онкозаболеванием

Какие врачи проводят осмотр во время комиссии

Во время прохождения медкомиссии военнообязанного осматривает:

  • хирург;
  • терапевт;
  • невропатолог;
  • психиатр;
  • офтальмолог;
  • оториноларинголог;
  • дерматолог;
  • стоматолог.

Мобилизация в Украине: последние новости

  • Отказ в призыве могут получить те, у кого есть определенные проблемы со здоровьем, в частности психическим. Так, в Законе Украины говорится, что непригодными к военной службе с исключением из военного учета становятся больные, у которых резко выражены стойкие психические расстройства.
  • Также в армию не могут призвать из-за наличия определенных болезней, в частности онкозаболеваний.
  • Кстати, согласно Закону, выезд мужчин призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства запрещается. Однако этот вопрос плохо урегулирован.
  • Недавно адвокат Надежда Грищенко рассказала, что нужно делать военнообязанным за границей, которым в Украине пришла повестка. Она отметила, что повестка вручается лично военнообязанному.
  • Через родных, друзей или знакомых передавать повестки нельзя. То есть если вы находитесь за границей, то повестку вручить не могут.
  • Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в Украине еще не завершен.
  • Также Резников сообщал, что каждый молодой человек в 18 лет должен начать проходить специальные курсы подготовки: медицину, стрельбу, окопы, слаживание. По его убеждению, военные кафедры точно нужны. Более того, вероятно, надо думать об их специализации.