Образование-2024: что в приоритете и как будет финансироваться

Образование всегда определялось как фундамент развития страны, а в условиях военного положения его финансирование становится критически важным. Бюджет-2024 предполагает увеличение объема расходов на образование, что свидетельствует о приоритетности финансирования сферы. Какие изменения предусмотрены в Законе и как они могут повлиять на развитие образовательной системы – в колонке для 24 Канала.

Общий объем расходов государственного бюджета вместе с трансфертами на образование составляет 179,1 миллиарда гривен, что больше на 22 миллиарда гривен против 2023 года.

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Зарплата учителей

Повышаем в следующем году заработную плату учителям. Расходы образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на оплату труда учителей возрастут на 15,7 миллиарда гривен и составят 103,2 миллиарда гривен, что больше чем в 2023 году на 18%. Этими средствами будет производиться оплата труда около 400 тысяч учителей. Среднемесячная расчетная заработная плата учителя высшей категории увеличивается с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен.

На сегодня МОН на постоянной основе должно осуществлять контрольные функции над эффективным расходованием средств субвенции общинами и в дальнейшем работать над усовершенствованием и адаптацией самого механизма ее распределения под современные реалии.

Восстановление и отстройка

В условиях полномасштабной войны бюджет также направлен на комплексное обновление образовательной системы в целом. Ведь образовательные реформы предусматривают не только материальное обеспечение школ, но и обеспечение безопасной и здоровой среды детей во время учебы.

Поэтому для поддержки реформы Новой украинской школы предусмотрено 1,4 миллиарда гривен для закупки средств обучения, мультимедийного оборудования, учебного пособия для учащихся 5 – 7 классов.

Отдельное внимание в рамках реформы Новой украинской школы уделяется профессиональному развитию около 50 тысяч учителей, на что предусмотрено 100 миллионов гривен. Также в 2024 году 1,5 миллиарда гривен будут направлены для изготовления учебников и учебных пособий, чтобы обеспечить качественный образовательный процесс учащихся и повысить профессиональную компетентность педагогов.

Значительное внимание уделяется восстановлению парка школьных автобусов, которые были переданы для нужд Вооруженных Сил Украины, уничтожены или повреждены при обстреле и бомбардировке. На 2024 год предусмотрено 1 миллиард гривен, за которые планируется закупить 330 автобусов. Мы должны обеспечить комфорт и удобство детей, которые должны получить лучшее образование и возможности реализовать себя и свой потенциал.

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Понимаем, что в условиях полномасштабной войны учебные заведения должны иметь безопасные условия во время воздушных тревог. Поэтому предусмотрели МОН 2,5 миллиарда гривен для обустройства укрытий в более чем 400 учебных заведениях. Увеличение финансирования произошло в 1,6 раза к 2023 году, ведь образовательный процесс должен быть доступен вне зависимости от обстоятельств.

В конце текущего года наблюдается очень медленное освоение государственных средств на обустройство укрытий в школах. По состоянию на 20 декабря 2023 года освоено общинами лишь 602 миллиона государственной субвенции, или 40% запланированного объема. Это может привести к тому, что средства не будут использованы до конца текущего года и не будет обеспечено обустройство укрытий в соответствующих учреждениях.

Для исправления такой ситуации Министерство образования и науки должно оперативно принимать меры по обеспечению целевого использования средств, осуществлению контроля за их расходованием и усилить работу с областными военными администрациями. Очень на это надеемся.

Также, кроме обеспечения качественного образовательного процесса, в бюджете предусмотрено 1,5 миллиарда гривен на реализацию инициатив первой леди Елены Зеленской по модернизации школьных столовых. Эти средства будут направлены на приобретение оборудования и создание пищеблоков с учетом новейших технологических процессов, соблюдением норм системы НАССР, показателей энергоэффективности, современных нормативных требований к проектированию помещений пищеблоков.

Цель реформы школьного питания – дать каждому ребенку качественную, полезную и вкусную пищу, а также привить здоровые пищевые привычки на всю жизнь. Ожидаем приведение в должное состояние ячеек школьного питания в более чем 1 750 школах.

Также одним из приоритетов бюджета является поддержка инклюзивного образования. Речь идет о выделении средств лицам с особыми образовательными потребностями для усиления социализации таких детей, личного развития, взаимодействия со сверстниками в коллективе и последующей интеграции в общество.

На это направление в бюджете-2024 предусмотрено почти 305 миллионов гривен для проведения дополнительных коррекционных занятий более 48 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Важным остается вопрос изменений в механизме распределения этих средств между общинами для повышения адресности предоставления качественных образовательных услуг детям.

Особое внимание было уделено и развитию профессионально-технического образования. Современный рынок труда в нашей стране, особенно в послевоенный период, будет выдвигать все большие требования к профессиональному образованию и конкурентоспособности будущих квалифицированных рабочих. Поэтому предусмотрели 500 миллионов гривен на создание не менее 60 мощных учебно-практических центров, направленных на высокий уровень подготовки специалистов.

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В связи с разрушением учебных заведений в результате российских ракетных обстрелов важен вопрос восстановления учреждений высшего и профессионального высшего образования. Поэтому предусмотрено 502 миллиона гривен на восстановление разрушенных или поврежденных государственных учреждений. Соответственно, направляя значительные средства на восстановление образовательной инфраструктуры профильным министерствам целесообразно оценивать проекты по восстановлению их соответствия потребностям и требованиям новых реалий.

Следует выработать концепцию по восстановлению и постепенному развитию образовательной сферы. Это позволит иметь общее представление о состоянии и дальнейших путях по ее восстановлению и усовершенствованию. Кроме того, это также будет способствовать эффективному распределению государственных средств, прозрачной работе с международными партнерами, дальнейшей подготовке проектов и документов.

В новом 2024 году правительство продолжит создавать безопасные условия для образовательного процесса, поддерживать педагогов и новые инициативы для современного и качественного образования в стране. Минфин, со своей стороны, будет работать и дальше для привлечения донорских средств и в целом поддержки образовательной сферы.