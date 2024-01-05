Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что в исторической перспективе противник уже не сможет этого вообще. Все потому, что это была главная цель войны России против Украины.
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"Следовательно, ставит перед собой задачу минимум. Задача минимум не изменилась – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", – сказал Черник.
Дедлайны для врага
Первый временный показатель для оккупантов был до 14 декабря 2023 года – до разговора Владимира Путина с народом. Однако им этого не удалось. Теперь для захватчиков есть второй временной показатель – до его самоназначения на посту президента.
Удастся ли – покажет время. Вот под таким углом, под такой призмой, каждый день смотрим на фронт. На мой взгляд, еще какое-то время, возможно, месяца, в стратегическом смысле изменений там не будет,
– убежден военный эксперт.
Полковник запаса ВСУ добавил, что пока не может увидеть другую логику, кроме рутины, до самопереназначения Путина. Ведь именно с этого момента Россия может ввести тотальную мобилизацию.
"После этой точки может произойти "вставай, страна огромная". Это может быть и тотальная большая совокупная мобилизация. И, возможно, она отразится на наших союзниках в части этого количественно-качественного оружия", – сказал Петр Черник.
Ситуация на фронте
- В течение 4 января на фронте было 59 боевых столкновений. Больше всего атак украинские военные отбили неподалеку от Марьинки и Авдеевки. Армейцы остановили штурмы врага на левобережье Херсонщины и Запорожской области.
- В британской разведке проанализировали, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю. Там заявили, что бои по-прежнему были либо статистическими, либо имели постепенное локальное продвижение россиян на ключевых участках.
- Украинские защитники продолжают уничтожать врага. В течение 4 января страна-агрессор потеряла 790 своих военных. Всего с начала полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожили более 363 тысяч россиян.
- Также наши бойцы уничтожили 4 января 9 вражеских танков, 14 боевых бронированных машин и 30 артсистем. Уменьшилось у россиян на 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 9 единиц спецтехники и 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Также ВСУ уничтожили 18 БПЛА оперативно-тактического уровня оккупантов и 1 крылатую ракету.