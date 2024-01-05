Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що в історичній перспективі противник вже не зможе цього взагалі. Усе через те, що це була головна мета війни Росії проти України.
Дивіться також Росія може почати новий наступ під Харковом: у ЗМІ назвали імовірну дату, у ЗСУ кажуть це маячня
"Отже, ставить перед собою завдання мінімум. Завдання мінімум не змінилося – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини", – сказав Черник.
Дедлайни для ворога
Перший часовий показник для окупантів був до 14 грудня 2023-го року – до розмови Владіміра Путіна з народом. Однак їм цього не вдалося. Тепер для загарбників є другий часовий показник – до його самоперепризначення на посту президента.
Чи вдасться – покаже час. От під таким кутом, під такою призмою, щодня дивимося на фронт. На мій погляд, ще якийсь час, можливо, місяці, у стратегічному сенсі змін там не буде,
– переконаний військовий експерт.
Полковник запасу ЗСУ додав, що поки що не може побачити іншої логіки, окрім рутини, до самоперепризначення Путіна. Адже саме з цього моменту Росія може запровадити тотальну мобілізацію.
"Після цієї точки може статися "вставай, страна огромная". Це може бути й тотальна велика сукупна мобілізація. І, можливо, вона повпливає на наших союзників у частині оцієї кількісно-якісної зброї", – сказав Петро Черник.
Ситуація на фронті
- Протягом 4 січня на фронті було 59 бойових зіткнень. Найбільше атак українські військові відбили неподалік Мар'їнки та Авдіївки. Армійці зупинили штурми ворога на лівобережжі Херсонщини та в Запорізькій області.
- У британській розвідці проаналізували, як змінилася ситуація на фронті за останній тиждень. Там заявили, що бої, як і раніше, були або статистичними, або мали поступове локальне просування росіян на ключових ділянках.
- Українські захисники продовжують знищувати ворога. Протягом 4 січня країна-агресорка втратила 790 своїх військових. Загалом від початку повномасштабної війни Сили оборони України знищили понад 363 тисячі росіян.
- Також наші бійці знищили протягом 4 січня 9 ворожих танків, 14 бойових броньованих машин та 30 артсистем. Поменшало у росіян на 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 9 одиниць спецтехніки та 40 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Також ЗСУ знищили 18 БпЛА оперативно-тактичного рівня окупантів та 1 крилату ракету.