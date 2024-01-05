Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що в історичній перспективі противник вже не зможе цього взагалі. Усе через те, що це була головна мета війни Росії проти України.

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"Отже, ставить перед собою завдання мінімум. Завдання мінімум не змінилося – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини", – сказав Черник.

Дедлайни для ворога

Перший часовий показник для окупантів був до 14 грудня 2023-го року – до розмови Владіміра Путіна з народом. Однак їм цього не вдалося. Тепер для загарбників є другий часовий показник – до його самоперепризначення на посту президента.

Чи вдасться – покаже час. От під таким кутом, під такою призмою, щодня дивимося на фронт. На мій погляд, ще якийсь час, можливо, місяці, у стратегічному сенсі змін там не буде,

– переконаний військовий експерт.

Полковник запасу ЗСУ додав, що поки що не може побачити іншої логіки, окрім рутини, до самоперепризначення Путіна. Адже саме з цього моменту Росія може запровадити тотальну мобілізацію.

"Після цієї точки може статися "вставай, страна огромная". Це може бути й тотальна велика сукупна мобілізація. І, можливо, вона повпливає на наших союзників у частині оцієї кількісно-якісної зброї", – сказав Петро Черник.

Ситуація на фронті