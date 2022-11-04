Украина месяцами готовилась к контрнаступлению на Херсон: американский эксперт о поражении россиян

Ни у кого нет сомнений в том, что Вооруженным Силам удастся освободить Херсон от российских захватчиков. Американский эксперт Джон Спенсер убежден, что единственный выход для россиян в этой ситуации – сдаться или умереть.

Вооруженные Силы продолжают наносить сокрушительные атаки по оккупантам и выгонять их с украинских территорий. Майор армии США в отставке в интервью 24 каналу сообщил, что на очереди победа украинской армии в боях за Херсон.

Читайте также Путин войдет в историю как самый плохой стратег всех времен, – интервью с американским экспертом

Какой будет битва за Херсон

Спенсер отметил, что следил за подготовкой нашей армии к контрнаступательным действиям и подробно изучил, как украинская армия защищала Киев от российских захватчиков весной.

Я был в Киеве в июле и изучал, как армия и простые киевляне защищали свой город от этой "второй армии мира". Я буду об этом писать книгу. Что касается Херсона, то украинцы готовились в течение месяцев. Готовились очень разумно,

– сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что у россиян нет выхода из сложившейся ситуации. Они могут "или сдаться, или убежать, или умереть". Вооруженные Силы сделают все, чтобы загнать врага в никудышное положение не только в области, как это было до этого, но и в самом Херсоне.

Если вы атакуете в условиях города, это, конечно, иначе, чем защищаться. Украинцы, в отличие от россиян, будут беспокоиться об личном составе, а также о гражданских и инфраструктуре. Они не будут стирать с лица земли весь город,

– подчеркнул Джон Спенсер.

Достойно внимания – полное интервью американского майора по поводу войны в Украине и провала Путина: смотрите видео

Контрнаступление в Херсонской области: актуальная информация

Несмотря на положительные прогнозы экспертов, следует понимать, что легкой для Вооруженных Сил битва за Херсон не будет. Как бы мы этого не хотели, однако оккупанты "жестом доброй воли" поступать не собираются. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский подчеркнул, что враг тщательно готовится к обороне города.

Читайте также План Украины удался: эксперт считает, что россиянам даже 40 тысяч войск в Херсоне мало

Однако оборона действия захватчиков может привести к масштабной экологической катастрофе. Российские оккупанты уничтожают плавсредства у пристаней и причалов Днепра. Украинские защитники предупредили, что в Херсонской области могут быть проблемы с экологией из-за действий россиян.