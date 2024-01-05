Сорванные наступления врага и мощная оборона ВСУ: каким был 2023 год на фронте

Предлагаю зафиксировать итоги в целом по фронту за 2023 год. Потому что помнить прошедший год только по результатам контрнаступления на Юге – это значит пренебрегать боевой работой наших военных, сумевших сорвать несколько крупных наступательных операций россиян.

Относительная стабильность линии фронта была достигнута очень сложными усилиями.

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ВСУ сорвали планы врага на Запорожье

Запорожское направление привлекло, возможно, больше всего нашего внимания в 2023 году. Мы все очень много обсуждали ход результатов нашего контрнаступления на Юге этим летом, но справедливости ради следует упомянуть и о том, что наши защитники здесь сорвали по меньшей мере две крупные попытки врага наступать.

Первая была весной 2023 года, когда россияне декларировали намерение захватить чуть ли не Запорожье. Однако все завершилось разве что забегами пехоты без поддержки бронетехники на минные поля наших войск. Тогда еще наши профильные ресурсы цитировали трофейную методичку врага, как правильно наступать на Запорожье. Конечно, свои наставления в стиле "за все хорошее, против всего плохого в наступлении" оккупанты так и не смогли реализовать.

Вторую сорванную попытку россиян наступать на Запорожском направлении мы могли наблюдать вообще последние несколько недель. Выходит, что здесь враг имеет группировку аж в 150 тысяч, но наступать эффективно оказался не в состоянии. Это все благодаря успешным усилиям наших войск.

Россияне уже не ставят дедлайны

Бахмутское направление. В сущности, битва за Бахмут продолжается до сих пор, и это тоже можно назвать успехом наших войск. Даже если город пока полностью не деоккупирован, нашим защитникам удалось главное – сорвать планы врага, задержать его движение вперед, и таким образом сделать фантомными любые "дедлайны" с оккупации Донбасса.

Еще с мая 2023 года на Бахмутском направлении фиксируется такой парадокс – враг свою группировку наращивает постоянно, двигаться вперед старается постоянно, но у него не получается благодаря усилиям наших защитников.

Авдеевское направление. Особенно в этом случае следует напомнить, что и весной этого года россияне предпринимали попытку таких масштабных штурмов Авдеевки, как и сейчас. Просто тогда это терялось медийно на фоне событий возле Бахмута.

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Что касается Купянского и Лиманского направлений предлагаю обратить внимание на один аспект. Считалась реалистичной угроза, что россияне в результате своих наступательных усилий смогут как минимум выйти на подступы к Купянску и Лиману соответственно. То, что эта угроза так и осталась из разряда гипотетических, демонстрирует, насколько крепкую и тактически грамотную оборону вели наши войска все лето, осень и начало зимы 2023 года.

Оккупанты действовали грамотно, но ВСУ оказались более ловкими

Угледарское направление. Следует напомнить, что Угледар в этом году минимум трижды становился символом погрома российских бронетанковых колонн. Не только зимой, но и во время попыток вражеских штурмов летом и осенью этого года.

При этом следует отметить, что во всех трех примерах россияне пытались поступать тактически грамотно во время попыток наступлений. Просто наши защитники Угледара оказались более гибкими и тактически более грамотными в обороне. Используя, в частности, беспилотники и инструменты дистанционного минирования местности.

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На конец – Херсонское направление. Следует заметить, что даже еще до теракта россиян с подрывом Каховской ГЭС считалось в принципе невозможным, что наши войска смогут перейти к активным действиям на Левобережье. Ведь враг установил крепкий огневой контроль вод Днепра, построил систему укреплений и сосредоточил группировку до 60 тысяч "штыков".

Наши защитники сделали на первый взгляд невозможное самим фактом создания плацдармов на Левобережье, в частности в районе Крынков.