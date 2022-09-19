Орбан думает, что он равен с Китаем и россией, но там его считают лузером, – Давыдюк

Еврокомиссия рассматривает заморозку до 65% выплат Венгрии по трем основным программам Фонда сбалансированного развития ЕС. Это последнее предупреждение страны перед "серьезным разговором".

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, Европа устала от постоянного подыгрывания венгерского премьер-министра Виктора Орбана президенту россии владимиру путину.

Интересно Авторитет Орбана под сомнением, – эксперт прокомментировал последние заявления премьера Венгрии.

Европу достали подыгрывания Орбана путину

Давыдюк рассказал, что у Орбана персональный интерес к путину, поскольку президент страны-агрессорки ему "доплачивает". Так, венгерский премьер неплохо зарабатывает на сотрудничестве с путиным и получает более дешевый газ или другое сырье. В то же время российский президент "отмывает деньги" в Венгрии.

Путину Орбан очень выгоден, но Европу это достало,

– заметил политолог.

Северные страны начали поднимать вопрос о политической коррупции Орбана и признании ее недемократической. А следующий шаг – это сокращение финансирования Венгрии или большие ограничения.

"То, что Орбан начал поднимать ставки, говорит о том, что по нему ударило. Он будет поднимать и шантажировать развалом Союза, то есть будет говорить, мол, не их исключили из Евросоюза, а это они разваливают ЕС", – пояснил Давыдюк.

Каким Орбана видят россия и Китай

Российский президент считает премьера Венгрии своим завербованным шпионом. Виктор Орбан думает, что он на одном уровне с руководителями Китая и России.

Он не игрок этой большой лиги между Китаем и Россией. На него смотрят как на политического лузера, у которого можно легко купить голоса,

– отметил Давыдюк.

"На него смотрят, как на такого очень марионеточного и дешевого политика. Это он там раздувает, что является крупным автократом и диктатором", – объяснил политолог.

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Орбан нашел виновных в энергетическом кризисе

Венгерский премьер заявил, что энергетический кризис в Европе вызвали вроде бы санкции и совсем забыл вспомнить о том, как россия манипулирует рынком. Орбан начал пугать, что зимой может остановиться до 40% европейской промышленности.

Переговоры между европейскими лидерами о продлении санкционного пакета еще на полгода ожидаются осенью, и, по словам премьер-министра, необходимо приложить усилия, чтобы не допустить продления санкций.

При этом Орбан признался, что среди лидеров государств-членов ЕС с этой позицией он такой один и выразил надежду, что после выборов в Италии сформируется правительство, которое поддержит позицию Венгрии.