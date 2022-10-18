Каким оружием еще может удивить Россия: ответ военного эксперта

Россияне в войне с Украиной уже давно используют ту технику, которую сняли с консервации – иногда это очень старое оружие. Удивить они могут, если используют штурмовое оружие на гусеничной базе времен Второй мировой войны.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что они еще не использовали 308 миллиметровое оружие, которое выпустили в количестве 30-40 штук и использовали во Второй мировой войне.

Читайте также "В любой день могут начать снова": почему Путин прекратил частичную мобилизацию

Еще могут появиться на поле боя танки Т-55 или Т-34. Также россияне могут извлечь из складов автоматическую зенитную пушку 100-миллиметровую, пока что не было информации о ее применении,

– говорит Жданов.

Чем еще может удивить Россия на поле боя: смотрите видео

Это по артиллерии и танкам, а по другим видам вооружения, по словам специалиста – вряд ли где-то сохранились на складах БМП-40, это довольно неплохая машина – имеет большую проходимость.

"Точно знаем, что есть еще паровозы – неудивительно, если и их когда-нибудь вытащат из запасов", – резюмирует он.

Курьезный случай на полигоне в Белгороде