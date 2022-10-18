Каким оружием еще может удивить Россия: ответ военного эксперта
Россияне в войне с Украиной уже давно используют ту технику, которую сняли с консервации – иногда это очень старое оружие. Удивить они могут, если используют штурмовое оружие на гусеничной базе времен Второй мировой войны.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что они еще не использовали 308 миллиметровое оружие, которое выпустили в количестве 30-40 штук и использовали во Второй мировой войне.
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Еще могут появиться на поле боя танки Т-55 или Т-34. Также россияне могут извлечь из складов автоматическую зенитную пушку 100-миллиметровую, пока что не было информации о ее применении,
– говорит Жданов.
Чем еще может удивить Россия на поле боя: смотрите видео
Это по артиллерии и танкам, а по другим видам вооружения, по словам специалиста – вряд ли где-то сохранились на складах БМП-40, это довольно неплохая машина – имеет большую проходимость.
"Точно знаем, что есть еще паровозы – неудивительно, если и их когда-нибудь вытащат из запасов", – резюмирует он.
Курьезный случай на полигоне в Белгороде
- Вечером 15 октября российские телеграм-каналы сообщили, что на полигоне в Белгородской области произошла стрельба. Впоследствии это подтвердили и в минобороны государства-агрессора.
- Официально подтвердили 11 жертв и 15 раненых. Впрочем, свидетель расстрелов заверил, что цифры значительно уменьшают. По его словам, погибли 22 мобилизованных, а еще 16 получили ранения.
- По неофициальным данным, трое мобилизованных открыли огонь, вероятно, на полигоне в селе Солоти. Одно из белорусских оппозиционных изданий отметило, что там находились более 100 человек из Брянской области. Они вроде бы отказываются идти на штурм Лимана.
- Между тем в минобороны России заявили, что якобы террористы обстреляли подразделение на занятиях с добровольцами. Впоследствии заверили, что обстрел якобы совершили "граждане одной из стран СНГ". Также сначала сообщили, что нападавших было трое. Однако вскоре передумали: стреляли вроде бы двое военных и их убили.
- Есть версия, что инцидент спровоцировали граждане Таджикистана, которым вручили российские паспорта и отправили в армию.