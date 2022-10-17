Готов ли Израиль помогать Украине и каким оружием он мог бы поделиться: ответ эксперта

На фоне передачи Ираном ракет России в Израиле заговорили об увеличении помощи Киеву. Однако маловероятно, что эта помощь сейчас примет большие масштабы.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, Израиль – это очень продвинутая с военной точки зрения страна.

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Как отметил Нарожный, если бы Израиль действительно согласился поддержать Украину оружием, эта помощь могла бы быть очень значительной.

Чем Израиль мог бы помочь Украине

По словам военного эксперта, у этой страны много военных мощностей, которые могли бы помочь Киеву в войне.

Во-первых, это железный купол – передвижная всепогодная система противовоздушной обороны. По мнению Нарожного, Израиль мог бы поделиться определенными элементами ПВО.

– передвижная всепогодная система противовоздушной обороны. По мнению Нарожного, Израиль мог бы поделиться определенными элементами ПВО. Во-вторых, у Израиля очень развита ракетная индустрия .

. В-третьих, эта страна является мировым лидером по производству сверхмощных беспилотников. Как рассказал военный эксперт, самые современные образцы турецкого Javelin стреляют на расстояние в 4,5 километра. В то время как у Израиля есть аналог Javelin, который стреляет на 20 – 30 километров.

Почему Израиль не дает оружие Украине

До этого времени Иерусалим не оказывал военную помощь Украине. Это связано с определенным видением того, что происходит в Украине.

Израиль на все это смотрит в специфическом формате. Мол, мы живем под такими же террористическими атаками с 80-х годов. На нас падают такие же дроны и ракеты. Жители Израиля могут сказать, что они сами сопротивляются и им никто не помогал,

– сказал Нарожный.

Также, по словам военного эксперта, с точки зрения Израиля, в истории Украины много контроверсионных личностей, начиная со времен Богдана Хмельницкого и заканчивая Второй мировой войной.

"Они не очень понимают нашу историю и могут видеть происходящее между Украиной и Россией под совсем другим углом", – отметил Нарожный.

В каких условиях может измениться позиция Израиля

Как отметил военный эксперт, если Иерусалим не будет предоставлять Украине оружие, мог бы помочь другим образом.

"Израиль мог бы уничтожить заводы по производству дронов в Иране. Им это достаточно просто сделать", – сказал Нарожный.

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Он добавил, что ситуация с военной помощью может кардинально измениться, когда в Украине впервые упадет ракета иранского производства.

Когда мы сможем найти остатки такой ракеты и доказать, что эта ракета – именно иранского происхождения, передать эти доказательства Израилю, тогда эта помощь будет гораздо более реалистичной, чем сейчас. Если мы докажем, что Иран определенным образом ведет войну против нас, то сработает формат "враг моего врага – мой друг",

– сказал военный эксперт

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