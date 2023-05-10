Непригоден к военной службе: с какими болезнями освобождают от мобилизации

В Украине уже более 14 месяцев военное положение и общая мобилизация. Однако законодательством определен перечень болезней, с которыми не берут служить.

Часть мужчин из-за состояния здоровья не подпадают под мобилизацию. О каких именно болезнях идет речь, рассказывает 24 Канал.

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С какими болезнями освобождают от военной службы

Прежде всего, следует знать, что перечень болезней, с которыми не берут на военную службу, четко определен в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Подробно ознакомиться с ним можете здесь.

От военной службы и мобилизации освобождаются граждане, имеющие тяжелые патологии. В частности, шизофрению, умственную отсталость, отсутствие конечности, слепоту и глухоту.

Кроме того, определены заболевания, с которыми человека могут временно или пожизненно освободить от службы не только в мирное, но и в военное время.

К таким болезням относятся:

расстройства психики и поведения.

Заболевания нервной системы – острая форма менингита, энцефалита, миелита, энцефаломиелита, внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс, системная атрофия, дегенеративные патологии, церебральная форма паралича, паралитический синдром, болезнь Паркинсона, миастемия дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго.

Заболевания органов зрения – условно непригодными в военное время считаются лица, имеющие серьезные анатомические дефекты век, орбит или глазной конъюнктивы, сопровождающиеся выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах.

Болезни органов слуха – если лицо имеет стойкую, полную глухоту на оба уха или глухонемоту, имеющую выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера, то она не подлежит мобилизации.

Болезни системы кровообращения – если тяжелые формы таких заболеваний, то человек непригоден к службе в армии.

Болезни дыхательной системы – от службы в армии освобождаются мужчины, страдающие хронической формой бронхита и пневмонии, или имеющие тяжелую форму бронхиальной астмы.

Патологии мочеполовой системы – тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатию, почечную недостаточность, гидронефроз.

Болезни пищеварительной системы – челюстно-лицевые аномалии, в частности, аномалии прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции.

Заболевания костей – лица, страдающие выраженной деформацией или дефекты пальцев кисти, стоп; тяжелую форму плоскостопия; фибробластические патологии с нарушением двигательной активности, не подлежащие призыву.

Тяжелая форма вирусных гепатитов, плохо поддающаяся лечению и сопровождающаяся выраженным нарушением в работе органов и систем.

Онкологические заболевания – лица, имеющие онкозаболевание и установленный неизлечимый диагноз, не могут быть мобилизованы на военную службу.

ВИЧ-инфекция – если сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов, другими уточненными заболеваниями, то человек считается непригодным к военной службе.

Верховная Рада продлила действие военного положения и общую мобилизацию в Украине еще на 90 дней – до 18 августа 2023 года.