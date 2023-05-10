Так, частина чоловіків через стан здоров'я не підпадають під мобілізацію. Про які саме хвороби йдеться, розповідає 24 Канал.

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З якими хворобами звільняють від військової служби

Перш за все, варто знати, що перелік хвороб, з якими не беруть на військову службу, чітко визначений у наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Детально ознайомитися з ним можете тут.

Від військової служби та мобілізації звільняються громадяни, які мають важкі патології. Зокрема, шизофренію, розумову відсталість, відсутність кінцівки, сліпоту та глухоту.

Окрім того, визначено захворювання, з якими людину можуть тимчасово або довічно звільнити від служби не лише у мирний, а й у воєнний час.

До таких хвороб належать:

розлади психіки та поведінки,

Захворювання нервової системи – гостра форма менінгіту, енцефаліту, мієліту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребетний абсцес, системна атрофія, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, міастенія, розсіяний склероз, захворювання нервово-м'язового апарату, міопатія, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго.

Захворювання органів зору – умовно непридатними у воєнний час вважаються особи, що мають серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, які супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах.

Хвороби органів слуху – якщо особа має стійку, повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту, що має виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра, то вона не підлягає мобілізації.

Хвороби системи кровообігу – якщо важкі форми таких захворювань, то людина є непридатної до служби в армії.

Хвороби дихальної системи – від служби в армії звільняються чоловіки, які страждають хронічною формою бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або мають важку форму бронхіальної астми.

Патології сечостатевої системи – тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз.

Хвороби системи травлення – щелепно-лицьові аномалії, зокрема, аномалії прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а ще ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції.

Захворювання кісток – особи, які страждають на виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп; важку форму плоскостопості; фібробластичні патології з порушенням рухової активності, не підлягають призову.

Тяжка форма вірусних гепатитів, що погано піддається лікуванню і супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем.

Онкологічні захворювання – особи, що мають онкозахворювання та встановлений невиліковний діагноз, не можуть бути мобілізовані на військову службу.

ВІЛ-інфекція – якщо супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів, іншими уточненими захворюваннями, то людина вважається непридатною до військової служби.

Зверніть увагу! Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів, – до 18 серпня 2023.