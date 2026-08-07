В России новые приоритеты: какие вызовы могут ожидать Украину в осенне-зимний период

Осенне-зимний период будет непростым для Украины. Уже сейчас прорисовывается ряд проблем, которые необходимо решать.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, и Украина, и Россия начали более систематично наносить удары на большие расстояния. Силы обороны успешно уничтожают логистику противника и складские мощности. В свою очередь, противник усиленно проводит атаки на АЗС на приграничных и прифронтовых территориях.

Почему ожидать осенью и зимой?

Как подчеркнул Фесенко, понятно, что зимой россияне снова будут наносить удары по энергетической инфраструктуре. Там в очередной раз попытаются погрузить Украину в блэкаут.

Мы сейчас разрушаем российские НПЗ и склады Wildberries. Они атакуют другими способами. Происходят атаки на АЗС и логистические хабы "Новой Почты", "Эпицентра" и так далее,

– сказал Фесенко.

К сожалению, назревает что-то неприятное. Враг фактически смог заблокировать "зерновой коридор" через Черное море. Уже вскоре начнется сбор урожая, и встанет проблема, что делать с огромным количеством зерна. Большую часть его Украина экспортирует.

Это очень серьезный вызов для нас. Здесь возникает цепочка негативных последствий, поскольку могут возникнуть проблемы с получением денег от экспорта. Затем последует цепная реакция для украинской экономики,

– сказал Фесенко.

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Кроме того, в последнее время стало заметно больше ракетных ударов. Враг пользуется тем, что в Украине сейчас серьезный дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot.

В конечном итоге и Украина, и Россия сейчас пытаются нанести как можно больший ущерб инфраструктуре друг друга. Такая эскалация может привести как к переговорам об определенном прекращении огня на море, так и к еще более активным атакам.