Украину ждет много испытаний: удастся ли возобновить энергетику к зиме

Этой зимой ждет украинцев много испытаний, прежде всего энергетиков и военных ПВО. Однако гуманитарной катастрофы не будет.

Апокалиптического сценария не будет

Об этом рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, энергетики научились противодействовать тактике врага и блекаутов удастся избежать.

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Думаю, что на следующую зиму нас ждет много испытаний. Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. я считаю, что мы не допустим блекаута,

– отметил Кудрицкий.

Какими будут отключения зимой

Глава "Укрэнерго" отметил, что сейчас сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут зимой– все зависит от объемов импорта электроэнергии и погоды.

И поскольку, в компании всегда просчитывают самые плохие сценарии, Кудрицкий отметил, что за теплой, зимней погоды, как вот 2– 3 градуса тепла– вполне возможно, что никаких отключений не будет.

В то же время при температуре минус 10 градусов мороза– энергосистему сбалансировать без отключений будет невозможно.

Катастрофы, я уверен, мы не допустим. Мы гораздо лучше готовы к зиме 2024-2025 года с точки зрения транспортной сети "Укрэнерго", чем в 2022– 2023 годах. Но о генерации, безусловно, нужно позаботиться,

– подчеркивает он.

Почему украинская энергосистема сильнее этой зимы

Глава "Укрэнерго" также сообщил, что следующей зимой прибавится важный фактор, которого не было в предыдущую зиму– это импорт электроэнергии.

"Буквально несколько месяцев обновленный состав регулятора принял столь необходимые изменения для того, чтобы либерализовать цены на нашем украинском рынке и разрешить импорту заходить в страну",– объяснил Кудрицкий.

По его словам, импорт не заполняется на 100%, но зимой у Украины точно будет достаточно существенная поддержка европейских стран.