Буданов назвал топ-5 источников, которыми пользуется разведка

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал об информационной политике ГУР. Он назвал несколько источников, которыми пользуется разведка.

Буданов выделил 4 технических средства: технические проникновения, проникновение в киберпространство, в телефоны, компьютеры. Он подчеркнул, что самое главное – это агентурная работа. Ведь именно она может ответить на сложные вопросы, уточнил руководитель ГУР.

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ГУР сотрудничает с людьми из окружения Путина

Недавно представитель ГУР Андрей Черняк рассказал, что украинские разведчики сотрудничают с человеком, приближенной к Владимиру Путину. Журналисты Forbes спросили у Буданова, зачем об этом было говорить о широкой общественности.

Он сказал фамилию или что-то, что может натолкнуть на ответ? В России более 100 олигархов, есть разные степени приближенности. Одни приближены к Патрушеву, одни – к Бортникову, одни приближены к условному президенту, другие – к Кириенко. Так о ком идет речь?

– сказал Буданов.

Буданов смеясь добавил, что "пусть проверяют всех 100". Он также рассказал, что 2,5 года назад в ГУР совершили контролируемый слив по одному вопросу, очертив круг, откуда такая информация могла получиться.

По словам руководителя ГУР, тогда россияне начали тщательно проверять всех, кто под этот круг попадал. Сузили его примерно до 30 человек. После этого дошли до того, что кто-нибудь из этих 30 точно должен быть. Начали проверять всех полиграфами и искать родственные связи.

В итоге все 30 человек попали под раздачу – определенное количество уволили, а определенное количество села. Потому что у каждого из них родственные связи привели в Украину, так получилось, что наши страны тесно связаны. Если они последуют той же логике, то весь мир будет аплодировать,

– отметил Буданов.

Онлайн-война россиян

Буданов подчеркнул, что Россия ведет информационную войну. Он привел в пример Бахмут. "Если вы будете читать официальные источники Российской Федерации, я уже не говорю о неофициальных, то они его уже 10 раз взяли с июня. Сейчас февраль, а они говорят: еще немного", – уточнил Буданов.

Также руководитель ГУР приступил к тому, почему Россия анонсирует свои наступления. Буданов подчеркнул, что "глупости россиян нет предела".

Кроме того, не забывайте, хотя Россия максимально вертикально ориентированная структура, ее трудно назвать государством, там все равно две башни. Две башни Кремля, которые друг с другом сталкиваются, кто же победит, и анонсируют вперед,

– добавил Буданов.