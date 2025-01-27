Сотрудничество Украины и Молдовы срывает планы Кремля в Приднестровье, – молдавский депутат

Молдова и Украина объединяют свои усилия для обеспечения стабильности и недопущения провокаций в так называемом Приднестровье. Поэтому у путинских "попугаев" плохо получается выполнять указания из Кремля и реализовывать сценарий эскалации.

Об этом 24 Каналу сказал депутат парламента Молдовы Оазу Нонтой. Он добавил, что на совместной пресс-конференции 25 января президент Молдовы Майя Санду и украинский президент Владимир Зеленский отвергли претензии России на то, чтобы быть медиатором и гарантом в процессе так называемого Приднестровского урегулирования.

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Как Украина и Молдова разрушают планы Путина

Россия пытается использовать Приднестровье для дестабилизации ситуации, но совместные усилия Украины и Республики Молдова нейтрализуют эти попытки. В частности, должны не допустить дестабилизации ситуации в Республике Молдова, чтобы парламентские выборы не привели к реваншу путинской пятой колонны.

Мне кажется, что Россия пытается действовать по тому же примитивному сценарию, что и раньше, но на этот раз нашла косу на камень. Новые реалии – это партнерство между Республикой Молдовой и Украиной, которое способно свести на нет все эти попытки Кремля,

– сказал Нонтой.

По его словам, все декларации, которые звучали из Кремля, Тирасполя или российского посольства в Кишиневе, в целом были рассчитаны на другой сценарий, что кто-то прогнется, а тираспольский режим продолжит функционировать дальше.

Нет, пока Республика Молдова не то, что держит паузу, она настаивает на том, чтобы схема поставок газа на левый берег Днестра была транспарентной с учетом того, что на европейском континенте действуют санкции,

– отметил депутат парламента Молдовы.

Когда речь идет о реинтеграции Молдовы, то есть четкое условие – ликвидация незаконного российского присутствия. По словам Нонтоя, более 70% контингента оперативной группы российских войск – это жители левого берега, которые получили российское гражданство. Они пошли служить не из-за верности Владимиру Путину, а ради контракта и пайка. Ведь в этом депрессивном регионе сложно найти нормально оплачиваемую работу.

Молдавский депутат убежден, что цель Кремля – реализовать государственный переворот в Молдове для того, чтобы превратить страну в плацдарм за "спиной" Украины и на границе с НАТО и Евросоюзом.