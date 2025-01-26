Такое мнение высказал 24 Каналу депутат парламента Молдовы Оазу Нонтой, отметив, что Москва в качестве инструментов ведения этой гибридной войны против Кишинева использует энергоресурсы. Сейчас Россия пытается ескалировать ситуацию.

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Хочет превратить Молдову в плацдарм

Нонтой отметил, что у Кремля есть цель реализовать государственный переворот в Молдове для того, чтобы превратить страну в плацдарм за "спиной" Украины и на границе с НАТО и Евросоюзом.

Именно этим можно объяснить действия "Газпрома", который нарушив действующий контракт, не стал искать альтернативные пути для поставок газа в Молдову,

– уверен он.

В частности, по словам молдавского депутата, и антиконституционному криминальному режиму, который на левом берегу реки Днестр существует на протяжении почти 30 лет благодаря 3 факторам:

безнаказанности так называемых лидеров режима, и это проблема граждан Молдовы;

так называемых лидеров режима, и это проблема граждан Молдовы; бесплатного российского газа , поставляя который в Приднестровье Россия в течение десятилетий спонсировала этот режим. За счет этого на левом берегу функционировала экономика, а жители платили символические тарифы;

, поставляя который в Приднестровье Россия в течение десятилетий спонсировала этот режим. За счет этого на левом берегу функционировала экономика, а жители платили символические тарифы; односторонним уступкам со стороны Молдовы, ведь экономические агенты на левом берегу не платят налогов. Однако за пределами Молдовы представляются ее экономическими агентами. Около 80% экспорта из этого региона поступало на рынок Евросоюза.

Однако сегодня без халявного российского газа экономика этого региона не работает. Россия всегда использовала его как инструмент для достижения своих целей,

– подчеркнул Нонтой.

Сейчас Россия, по его мнению, пытается эскалировать ситуацию, в частности, используя своих марионеток в Тирасполе. Сергей Лавров, глава МИД России, утверждает, что якобы "Молдова готовит силовые сценарии". Вадим Красносельский, глава Приднестровья, категорически отвергает все предложения руководства Молдовы по оказанию помощи жителям левого берега.

"В то же время Молдова предлагает гуманитарную помощь, но не может ее реализовать, потому что реальный контроль за этим регионом остается за Кремлем", – отметил он.

Речь идет об открытом противоборстве

Также может осложниться ситуация по поставкам электроэнергии. На правом берегу Днестра они обеспечиваются благодаря контрактам с Румынией.

Однако на левом берегу от путинских "попугаев", по словам молдавского депутата, звучит мысль, что когда на Дубоссарской ГЭС закончится уголь, то станет невозможным функционирование открытого распределительного узла, через который проходит линия электропередачи на Кишинев. Оттуда Молдова получает более половины электроэнергии.

Это намек на то, что может быть реализована провокация, и правый берег может остаться без электроэнергии и скатиться в блэкауты. Поэтому ситуация является достаточно сложной. Речь идет об открытом противоборстве между – с одной стороны – Молдовы и Украины, а с другой – России, которая пытается дестабилизировать ситуацию,

– отметил Оазу Нонтой.

Он добавил, что учитывая то, что происходит, эти попытки Кремля обречены на провал.

К слову, бывший глава украинской ГТС Сергей Макогон уверен, что Приднестровье не получает газ прежде всего из-за нежелания России поставлять его. Она может это делать, используя газопровод "Турецкий поток". Однако Москве выгодно распространять энергетический кризис в регионе.