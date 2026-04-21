Мы вымираем со скоростью 300 тысяч человек в год, – демограф о печальной статистике в Украине

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов заговорил о теме обезлюдения в Украине и вопрос трудовых мигрантов в Украине. И руководитель ОП Кирилл Буданов поднимал проблему нехватки рабочих рук, которую хотят решить именно благодаря мигрантам из Африки и других стран.

Но даже если после победы вернуть всех украинцев, это не отменяет факта, что нация вымирает. А какими темпами, рассказал 24 Каналу Василий Воскобойник, глава "Офиса миграционной политики", эксперт по вопросам демографии и трудовой миграции.

Смотрите также Много молодежи – это опасно: как демография толкает страны в войны на примере Ирана

Какими темпами вымирает украинская нация?

К сожалению, о печальной математике вымирания украинской нации уже давно "кричат" демографы и эксперты.

Сейчас украинцы вымирают со скоростью 300 тысяч человек в год. Но в эту статистику не включаются последствия войны.

Чисто демографически мы вымираем со скоростью 300 тысяч человек в год. Это без учета никаких военных действий. И это началось еще в середине 2000-х. То есть каждый год у нас умирает около 450 – 500 тысяч человек, рождаются где-то 200 – 250,

– рассказал Василий Воскобойник.

Он отметил в 2025 году родилось 170 – 180 тысяч украинцев.

С такими темпами на одного родившегося в стране приходится трое умерших.

Напомним, что по данным Opendatabot в 2025 году в Украине родилось более 168,7 тысяч детей, а смертей было зафиксировано 485,2 тысячи. Больше всего младенцев в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях, тогда как больше всего смертей на Днепропетровщине, Харьковщине и опять же в Киеве.

