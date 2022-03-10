С какими требованиями россияне пришли на переговоры и как на них реагируют украинцы

В сеть слили возможные требования россиян на переговорах с украинцами. Их абсурдность видят все украинские пользователи и предлагают им убираться в направлении российского корабля.

Один из проектов требований РФ на переговорах с украинской делегацией слили в сеть на фейсбук-странице "ЕвроМайдан". Это неофициальная информация, однако, судя по риторике, может быть вполне реальной. Ведь в ней указаны требования, с которыми Путин шел на войну с Украиной.

Россияне упорно не хотят признавать преимущества украинской армии, поэтому продолжают выдвигать условия, написанные в Кремле еще до начала так называемой "Спецоперации".

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Вот какие требования к Украине со стороны государства-агрессора:

Блок "Безопасность"

Украина исключает для себя вступление в военные альянсы, размещение на своей территории иностранных военных баз и любых военных центров, которые используются совместно с иностранными государствами. На территории Украины не будут размещаться иностранные войска, в том числе на временной основе (для обучения). Украина не будет разрабатывать самостоятельно или покупать и размещать на своей территории вооружения, способные представлять угрозу для России и ее союзников (перечень видов вооружений, признаваемых "опасными", необходимо уточнить и утвердить). Украина подтверждает свой окончательный и безвозвратный отказ от ядерного оружия. Вооруженные силы Украины ограничиваются по видам, родам войск, численному составу и вооружению в соответствии с реальными потребностями содержания национальной безопасности. Объявляются вне закона, распускаются и запрещаются батальоны "Азов", "Айдар" и подобные им, а также экстремистские политические группировки "Правый сектор" и подобные (перечень следует уточнить и утвердить); их активисты проверяются на соучастие в преступлениях против человечности.

Блок "Геополитика"

Украина признает суверенитет России над Крымом Украина заключает соглашение о союзе с Донецкой и Луганской республиками на правах широкой автономии (список автономных полномочий необходимо уточнить и утвердить); в них проводятся выборы, республики получают самоуправление и консульство в парламенте.

Блок "Культура и идеология"

Русский язык приобретает статус официального в Украине и может утверждаться как основное региональное решение представительных органов регионов и городов. Снимаются ограничения на присутствие русского языка в политической жизни, в СМИ, книгоиздании и в целом в культуре, а также в образовании, социальной сфере и других сферах жизни. Запрещается печатная, топонимическая, аудиовизульная, мемориальная и другая презентация и пропаганда идей нацизма в интерпретации УНА/УНСО, УПА и других нацистских группировок, их вождей и активных деятелей. Восстанавливается мемориальное значение Великой Отечественной войны ХХ века, ее героев, ветеранов и символов.

Блок "Экономика"

Создается европейский консорциум (с участием России) для модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы. Создается европейский консорциум (с участием России) для модернизации и эксплуатации украинской генерирующей энергосистемы (АЭС и ГЭС). Восстанавливается зона свободной торговли между Украиной и Россией (с возможными временными изъятиями). Восстанавливается прямое транспортное сообщение между Украиной и Россией (с возможными временными ограничениями).

Напомним Хронология основных событий войны

Чтобы обеспечить принятие этих существенных условий, их закрепление в международно-правовых актах и ​​дальнейшее практическое исполнение, потребуется создание группы международных гарантов. Как минимум с участием США, Германии и Франции. Возможно также участие Италии, Нидерландов, Турции, Венгрии, Финляндии.

Группа международных гарантов должна также обеспечить поэтапную отмену санкций и рестрикций, введенных в отношении России.

Пользователи Фейсбук возмутились такими наглыми требованиями страны, ведущей неуспешные боевые действия на территории Украины. Около тысячи гневных комментариев имеют одинаковую тональность. Большинство из них посылает россиян с такими требованиями в направлении российского корабля. Другие отмечают, что ни одно из этих требований не может быть выполнено, поскольку оно нарушает суверенитет независимой Украины.

Комментарии пользователей:

Их наглости нет предела, какое они имеют право указывать, на каком языке нам говорить, какую армию нам иметь, в какие союзы нам вступать? Пусть знают, что мы точно не вступим в союз с кучей дерьма под названием Россия! Этим оркам нет доверия, они уже выступали гарантами нашей безопасности, весь мир увидел, чем это закончилось. После всего, что произошло сейчас, в гробу мы видели этих чмошников под названием Россия.

Да они е..нутые. Стоят одной ногой над бездной и такие требования предъявляют. Пусть идут за своим кораблем!

Ни одно из этих условий нельзя принимать. Переговорщики и власть должны понимать, что мы порвём их на куски даже при намерении "подмахнуть" нам РФ.

Ничего себе заявочки... Так может нам сразу сдаться, отдать земли, дома и поклоняться путлеру... И будем жить, как в Северной Корее, закрыв рот, и тени своей бояться. Мы только согласны удобрить ими землю, ведь весна – пора огородов и полей... Русский корабль, иди нах..й!

В настоящее время требования со стороны Украины не обнародованы.