Какими гаджетами чаще всего пользуются бизнесмены: интересное исследование

Android-устройства занимают около 80% рынка, и это уже давно не секрет. Однако в разных отраслях этот показатель может меняться, и он имеет серьезные разногласия с общей тенденцией в сфере бизнеса.

Об этом сообщает BGR.

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Компания Egnyte, которая занимается хранением данных и обслуживанием бизнеса, проанализировала 18 петабайт собственных данных и пришла к очевидному выводу. Сейчас в бизнесе серьезно доминирует Apple. Действительно, 79% всей активности в сфере бизнеса происходят с помощью устройств компании Apple, а 21% достался Android-устройствам.

Так выглядит список самых популярных устройств в сфере бизнеса:

iPhone 7 iPhone 6s iPad Air 2 iPhone 7 Plus iPhone 6

Можно заметить, бизнесмены не гонятся за трендами и используют свои устройства долгие годы. При этом анализ данных начался с 2017 года, тогда iPhone X еще даже не был представлен, поэтому с тех пор у него были все шансы попасть в список.

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