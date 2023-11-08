Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Именно поэтому Россия пытается компенсировать нехватку оружия поставками из-за границы.
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Оружие России
Опираясь на общие сообщения, Давид Шарп отмечает, что в России были установлены лимиты на перерасход снарядов, что может свидетельствовать об их нехватке. А также известен факт, что оккупанты расконсервируют старую советскую технику и отправляют ее на фронт.
И все равно этого не так много на фронте, как бы России хотелось. Но объективно это много,
– отметил он.
Поэтому страна-агрессор вынуждена искать пути пополнения и дополнения своего арсенала вооружения. В частности, приобретенные у Ирана ударные дроны типа "Шахед" вообще отсутствовали в России как класс, отметил военный обозреватель. Другие примеры – попытки пополнить запас.
"Яркий пример, что Россия пыталась приобрести в Египте ракеты для РСЗО "Град" по серьезной цене – 1200 долларов за штуку. Речь шла о незначительном количестве по российским меркам – десятках тысяч ракет, что не решило бы судьбу какого-нибудь серьезного боя. То есть факт, что за большие деньги ищут маленькие партии свидетельствует о дефиците", – добавил Давид Шарп.
Отметим, что в апреле этого года стало известно, что Египет планировал тайно предоставить России 40 тысяч реактивных снарядов. Впрочем, США убедили не делать этого. Западные высокопоставленные чиновники просили отправить оружие в Украину. Тогда Египет отказался от этой просьбы.
Запасы оружия в России: последние новости
- Утверждение, что Россия может производить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов в месяц может быть ошибочно. По данным украинской разведки и западных источников, согласно планам на 2024 год, Россия хочет производить 2,1 миллиона боеприпасов в год.
- Глава эстонской разведки рассказал, что к моменту начала полномасштабного вторжения Россия имела 9 тысяч танков и 36 тысяч бронетранспортеров. Даже если эта техника устарела и условно из трех единиц оккупанты могут сделать одну, то это все равно большое количество.
- Россия зависима от полупроводников и микросхем для ракет и самолетов. Сами они не могут их производить, но есть страны, которые путём контрабанды помогают агрессору.