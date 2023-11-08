Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Именно поэтому Россия пытается компенсировать нехватку оружия поставками из-за границы.

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Оружие России

Опираясь на общие сообщения, Давид Шарп отмечает, что в России были установлены лимиты на перерасход снарядов, что может свидетельствовать об их нехватке. А также известен факт, что оккупанты расконсервируют старую советскую технику и отправляют ее на фронт.

И все равно этого не так много на фронте, как бы России хотелось. Но объективно это много,

– отметил он.

Поэтому страна-агрессор вынуждена искать пути пополнения и дополнения своего арсенала вооружения. В частности, приобретенные у Ирана ударные дроны типа "Шахед" вообще отсутствовали в России как класс, отметил военный обозреватель. Другие примеры – попытки пополнить запас.

"Яркий пример, что Россия пыталась приобрести в Египте ракеты для РСЗО "Град" по серьезной цене – 1200 долларов за штуку. Речь шла о незначительном количестве по российским меркам – десятках тысяч ракет, что не решило бы судьбу какого-нибудь серьезного боя. То есть факт, что за большие деньги ищут маленькие партии свидетельствует о дефиците", – добавил Давид Шарп.

Отметим, что в апреле этого года стало известно, что Египет планировал тайно предоставить России 40 тысяч реактивных снарядов. Впрочем, США убедили не делать этого. Западные высокопоставленные чиновники просили отправить оружие в Украину. Тогда Египет отказался от этой просьбы.

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