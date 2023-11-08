Про це 24 каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Саме тому Росія намагається компенсувати нестачу зброї поставками з-за кордону.

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Зброя Росії

Спираючись на загальні повідомлення, Давид Шарп відзначає, що в Росії були встановлені ліміти на перевитрати снарядів, що може свідчити про їхню нестачу. А також відомий факт, що окупанти розконсервовують стару радянську техніку і відправляють її на фронт.

І однаково цього не так багато на фронті, як би Росії хотілося. Але об'єктивно це багато,

– відзначив він.

Тому країна-агресорка вимушена шукати шляхи поповнення і доповнення свого збройного арсеналу. Зокрема, придбані в Ірану ударні дрони типу "Шахед" взагалі були відсутні в Росії як клас, зазначив військовий оглядач. Інші приклади – спроби поповнити запас.

"Яскравий приклад, що Росія намагалася придбати в Єгипті ракети для РСЗВ "Град" за серйозною ціною – 1200 доларів за штуку. Мовилося про незначну кількість за російським мірками – десятки тисяч ракет, що не вирішило б долю якогось серйозного бою. Тобто факт, що за великі гроші шукають маленькі партії свідчить про дефіцит", – додав Давид Шарп.

Зазначимо, у квітні цього року стало відомо, що Єгипет планував таємно надати Росії 40 тисяч реактивних снарядів. Утім, США переконали не робити цього. Натомість західні високопосадовці просили відправити зброю до України. Тоді Єгипет відмовився від цього прохання.

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