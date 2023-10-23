Сколько российских оккупантов находятся в Украине: в ГУР рассказали, какова угроза

Весь летний период Россия проводила мобилизационные мероприятия. В ГУР объяснили, какую группировку ей удалось собрать на территории Украины.

В России не прекращалась скрытая мобилизация, ежемесячно на войну в Украину она отправляет от 20 до 22 тысяч солдат. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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Может ли угрожать такое количество вражеских солдат

В настоящее время Кремль содержит на оккупированной территории Украины более 400 тысяч солдат. Андрей Юсов отмечает, что это достаточно значительное количество личного состава.

По словам разведчика, имеющейся в Украине оккупационной группировки недостаточно для того, чтобы повторить наступательные действия, которые Россия совершила в феврале 2022 года. В то же время, подчеркнул представитель ГУР, этими силами враг вполне может проводить отдельные операции на отдельных участках фронта.

Юсов также отметил, что на территории Украины враг разместил большое количество вражеского вооружения. Кроме того, оккупанты расконсервируют и отправляют на фронт устаревшую технику.

Разведчик подчеркнул, что "противник остается опасным", все лето он проводил мобилизационные мероприятия и не планирует ждать, пока украинцы будут идти вперед.

В России все готово к открытой мобилизации: почему ее не объявляют

Подготовка к новой большой волне мобилизации в России завершилась. Списки вероятных мобилизованных уточнили и перевели на электронный учет. Кроме того, приняли законы, увеличивающие наказание за дезертирство. Однако Кремль не объявляет открытую мобилизацию. По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, там опасаются потерять расположение электората на президентских выборах, которые состоятся весной 2024 года. Кроме того, новая волна мобилизации – мощный удар по экономике, потому что призыву подлежит именно трудоспособное население.