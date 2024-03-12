От штрафов до ограничения свободы: как наказывают уклонистов, которые пытаются нелегально пересечь границу

С 24 февраля 2022 года в Украине объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Тысячи украинцев становятся на защиту страны и дают отпор врагу, однако есть и такие, которые пытаются уклониться от службы и незаконно пересекают границу.

Такие действия наказываются штрафами, административной, и уголовной ответственностью. Адвокат компании Prikhodko&Partners Алексей Панасенко рассказал, как могут наказать уклонистов за попытки нелегально пересечь границу.

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Ответственность для уклонистов

По словам адвоката, за незаконное пересечение границы военнообязанных мужчин может ждать как административная, так и уголовная ответственность. Наказание зависит от каждого конкретного случая.

В общем, наказание за нелегальное пересечение границы предусматривают статьи 358, 369, 336 Уголовного кодекса. Так, для побега за границу человек может подделать документы. Чаще всего на границе предоставляют поддельные заключения военно-врачебной комиссии. В таких случаях уклониста могут оштрафовать или же приговорить к ограничению свободы.

Также нередко встречаются случаи, когда военнообязанные мужчины пытаются дать взятку пограничникам. В таких случаях суд также может обязать заплатить штраф или лишить свободы на срок до 4 лет. Стоит отметить, что наказание назначают независимо от того, удалось убежать или нет.

В некоторых случаях попытки нелегально пересечь границу квалифицируют как уклонение от мобилизации, тогда нарушителя могут лишить свободы на срок от 2 до 5 лет.

Нелегальное пересечение границы в условиях военного положения – серьезное нарушение действующего законодательства, которое предусматривает ряд тяжелых правовых последствий. Именно поэтому не стоит даже пытаться пересечь государственную границу без наличия на это соответствующих оснований,

– подчеркнул адвокат.

Сколько украинцев получили приговоры за уклонение от службы

С 2014 года в Украине зафиксировали 3746 приговоров за уклонение от военной службы. Правда, треть из них приходится на прошлый год.

Так, первый пик наказаний уклонистов в Украине приходится на 2015 год. Тогда было принято 1596 приговоров. С годами количество этих случаев уменьшалось, и составило всего 8 доведенных дел до конца в 2021 году. Впоследствии Россия начала полномасштабную войну против Украины. Тысячи украинцев начали становиться на защиту страны, однако были и такие, которые уклонялись от службы. Поэтому, в 2022 году суд вынес 220 приговоров уклонистам.

В 2023 году 1274 украинцы получили приговоры за уклонение от военной службы. Правда, только 60 военнообязанных украинцев отправили за решетку.