Артиллерист рассказал, в чем сейчас больше всего нуждаются бойцы на фронте

Западные страны оказывают большую помощь Украине в войне против россии. Украинские артиллеристы быстро овладевают новым вооружением и успешно применяют его в бою.

Об этом 24 каналу рассказал артиллерист, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила с позывным "Оскар". По его словам, сейчас Украине недостает полного перехода на артиллерию НАТО.

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"Оскар" добавил, что западные артиллерийские системы более точны и имеют более быстрый период развертывания.

Чего не хватает ВСУ на фронте

Полный переход на такую технику обеспечил бы гораздо большую эффективность в боях против врага. Также, по его словам, не хватает западных бронированных машин для пехоты.

Мы сейчас максимально оттягиваем силы и средства к полной работе ленд-лиза. Именно этого и не хватает – чтобы ленд-лиз заработал в полную силу,

– сказал артиллерист.

"Поубавилось работы артиллерии врага"

Военнослужащий рассказал, что ему самому не пришлось столкнуться с иностранной артиллерией. Однако его друзья и знакомые успешно работают на западных установках.

Когда приехала первая батарея Krab, PzH 2000, когда появились HIMARS, гораздо ощутимее поубавилось работы артиллерии врага,

– подчеркнул "Оскар".

Он добавил, что это основной показатель того, что новые установки работают точно.

Преимущества западной артиллерии

По словам Оскара, западные артиллерийские системы помогают экономить снаряды.

Для советской системы, чтобы поразить цель, требовалось 10 условных снарядов. Для иностранного это 2-3. К тому же это и упрощенная логистика по загрузке боеприпасов, и экипаж меньше устает при работе с техникой,

– рассказал артиллерист.

Иностранная техника также помогает военнослужащим сохранить свое здоровье.

"С советскими системами можно сорвать спину. А эта техника сделана для того, чтобы люди работали и служили долгие годы", – добавил "Оскар".

Трудно ли овладеть иностранной артиллерией

Артиллерист отметил, что разница между старыми и новыми видами артиллерии существенная.

Это как перейти с Android на iPhone. Принцип ты знаешь: должен звонить, заходить в интернет. Но старый медленнее, он "глючит", в какой-то момент может сломаться,

– сказал он.

По словам "Оскара", артиллерия интуитивно проста, поэтому овладеть новыми установками можно довольно быстро.

"Если ты артиллерист уже несколько лет, ты знаешь, откуда вылетает снаряд, куда его поставить. Все что тебе нужно знать, это на что нажать и какие установки ввести", – рассказал он.

Военный добавил, что у каждой установки есть свой принцип действия.

Всему можно научиться и овладеть. Ко мне перешли на службу резервисты, дважды из автомата стрелявшие. И через месяц всем овладели без проблем,

– подчеркнул артиллерист.

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