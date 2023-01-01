В фонде "Вернись живым" рассказали, в чем сейчас больше всего нуждаются наши военные
Западные союзники оказывают значительную помощь Украине в борьбе против России. Волонтеры также работают над тем, чтобы помочь украинским бойцам с оружием.
Однако ВСУ по-прежнему нуждаются в определенных видах вооружения, которые могли бы существенно усилить их на поле боя. Об этом 24 каналу рассказал руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.
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По его словам, если говорить в разрезе международного партнерства, то украинским бойцам желательно было бы иметь больше бронированной техники.
Украинские бойцы нуждаются в высокоточных боеприпасах
Также Вооруженным Силам Украины не хватает высокоточных боеприпасов.
"Речь идет именно о высокоточных снарядах, потому что зачем тратить 10 – 15 обычных, если можно использовать один программируемый снаряд?" – сказал Рымарук.
Руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" добавил, что украинские военные уже продемонстрировали, что с помощью таких снарядов могут поражать цели с точностью до сантиметра даже на достаточно больших расстояниях.
Какое оружие от международных партнеров нужно ВСУ
Также украинские бойцы нуждаются в тяжелом пехотном вооружении, в частности, в танках. Как отметил Рымарук, хотелось бы, чтобы ВСУ имели больше современных танков.
"Будем рады, если США наконец-то примут решение о предоставлении нам M1 Abrams. Такие танки в США есть в достаточном количестве", – сказал представитель фонда "Вернись живым".
Он отметил, что большой помощью для Украины стала система противоракетной обороны Patriot.
Еще бы 3 таких комплекса – и украинская противовоздушная оборона на 100% закрыла бы небо над Украиной. И мы бы не так сильно боялись крылатых и баллистических ракет со стороны России,
– сказал Рымарук.
Руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" добавил, что также Украине очень нужна современная авиация. Хорошим вариантом стали бы истребители F-16 или их аналоги.
Волонтеры хотят закупить ПЗРК и пехотное стрелковое оружие
Есть и такие вещи, которые могут купить волонтеры. Как рассказал Рымарук, сейчас фонд "Вернись живым" активно ищет несколько видов вооружения.
- Переносные зенитно-ракетные комплексы. По словам Рымарука, такие ПЗРК – довольно действенная вещь, прекрасно показавшая себя в действии против вражеской авиации.
- Пехотное стрелковое оружие. Как отметил руководитель военного департамента "Вернись живым", фонд хочет закупить зенитные установки, а также крупнокалиберные автоматы и пулеметы. Рымарук добавил, что в этом есть необходимость во многих подразделениях.
Потребности Вооруженных Сил Украины: коротко
- Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что в Украине есть дефицит снарядов. А страны, где есть эти запасы, не планируют делиться вооружением.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что для окончательной победы Украины нужно западное тяжелое вооружение.
- Глава МИД также добавил, что есть оружие-символ, которое обычно не отвечает реальным потребностям на фронте. Поэтому в ходе обсуждения с западными партнерами украинская сторона говорит о конкретных запросах бойцов и командиров.