В фонде "Вернись живым" рассказали, в чем сейчас больше всего нуждаются наши военные

Западные союзники оказывают значительную помощь Украине в борьбе против России. Волонтеры также работают над тем, чтобы помочь украинским бойцам с оружием.

Однако ВСУ по-прежнему нуждаются в определенных видах вооружения, которые могли бы существенно усилить их на поле боя. Об этом 24 каналу рассказал руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

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По его словам, если говорить в разрезе международного партнерства, то украинским бойцам желательно было бы иметь больше бронированной техники.

Украинские бойцы нуждаются в высокоточных боеприпасах

Также Вооруженным Силам Украины не хватает высокоточных боеприпасов.

"Речь идет именно о высокоточных снарядах, потому что зачем тратить 10 – 15 обычных, если можно использовать один программируемый снаряд?" – сказал Рымарук.

Руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" добавил, что украинские военные уже продемонстрировали, что с помощью таких снарядов могут поражать цели с точностью до сантиметра даже на достаточно больших расстояниях.

Какое оружие от международных партнеров нужно ВСУ

Также украинские бойцы нуждаются в тяжелом пехотном вооружении, в частности, в танках. Как отметил Рымарук, хотелось бы, чтобы ВСУ имели больше современных танков.

"Будем рады, если США наконец-то примут решение о предоставлении нам M1 Abrams. Такие танки в США есть в достаточном количестве", – сказал представитель фонда "Вернись живым".

Он отметил, что большой помощью для Украины стала система противоракетной обороны Patriot.

Еще бы 3 таких комплекса – и украинская противовоздушная оборона на 100% закрыла бы небо над Украиной. И мы бы не так сильно боялись крылатых и баллистических ракет со стороны России,

– сказал Рымарук.

Руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" добавил, что также Украине очень нужна современная авиация. Хорошим вариантом стали бы истребители F-16 или их аналоги.

Волонтеры хотят закупить ПЗРК и пехотное стрелковое оружие

Есть и такие вещи, которые могут купить волонтеры. Как рассказал Рымарук, сейчас фонд "Вернись живым" активно ищет несколько видов вооружения.

Переносные зенитно-ракетные комплексы . По словам Рымарука, такие ПЗРК – довольно действенная вещь, прекрасно показавшая себя в действии против вражеской авиации.

. По словам Рымарука, такие ПЗРК – довольно действенная вещь, прекрасно показавшая себя в действии против вражеской авиации. Пехотное стрелковое оружие. Как отметил руководитель военного департамента "Вернись живым", фонд хочет закупить зенитные установки, а также крупнокалиберные автоматы и пулеметы. Рымарук добавил, что в этом есть необходимость во многих подразделениях.

Потребности Вооруженных Сил Украины: коротко