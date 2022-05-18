Какое поражение сделает диктатуру Путина обреченной

Мировая история движется неравномерно. Бывают периоды, когда все идет своей накатанной колеей, все движется относительно размеренно, но потом резко ускоряется.

История наверстывает несбывшееся

Мне кажется, что мы подошли именно к такому моменту. Многие события, которые должны были произойти, но были отложены в долгий ящик, начинают происходить сейчас.

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Мир когда-то не нашел алгоритма взаимодействия после окончания Холодной войны, а сегодня недовоеванные войны и вопросы, на которые не ответили, трансформировались в страшную украинскую трагедию.

Россия терпит поражение, а мы знаем, что поражения в таких войнах являются смертельными для диктатур. Это исторический опыт. Сама Россия может тому найти несколько примеров. Один из них – Крымская война. Она не привела к краху самодержавия, но привела к большим реформам. Другой пример – Русско-японская война, приведшая к изменениям в политическом устройстве и переходу к конституционной монархии.

Большая война обернется для империи большим позором

В случае с путинской Россией события могут развиваться еще быстрее. После окончания этой войны победой Украины и с восстановлением ее территориальной целостности путинская диктатура, как по мне, обречена.

У путинского режима были две сакральные точки – Чечня и Крым. Чеченская война со всеми ужасами и преступлениями дала Путину тот же политический капитал, который позволил ему править так долго. Через какое-то время наркотик от "победы" в Чечне перестал работать, и режим начал искать новую точку бифуркации. Такой точкой 8 лет назад стал Крым.

Не будем грешить против истины, эта оккупация имела очень большую поддержку в обществе. По моему мнению, на тот момент Путин почувствовал, что море ему по колено, и морально решил, что украинский вопрос он будет заканчивать. Для него уже не стоял вопрос, стоит ли начинать полномасштабную войну. Для него встал вопрос, когда это лучше сделать, какие наиболее благоприятные условия будут предоставляться.

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Ставка на эту войну для Путина тоже была сакральной – ему надо было добавить к Крыму еще и окончательное уничтожение этого "уродливого образования", которое мешало ему делить сферы влияния.

Бесспорно, победа в этой войне дала бы Путину новую легитимность, но в случае поражения он потеряет все. С каждым днем победа Украины все более вероятна. Путинская армия оказалась неспособной достичь серьезных успехов на первом этапе войны, когда на ее стороне было огромное технологическое преимущество, а в ближайшие недели Украина может стать одной из самых оснащенных и модернизированных армий Европы.

Цепная реакция уже началась

И, учитывая разницу в моральном духе и боевом обучении, вопросы военного разгрома путинской армии мародеров может стать на повестку дня быстрее, чем мы думаем.

Сработает ли после этого принцип домино, который разрушит империю, мы не знаем, но империя, которая проиграет войну, – это уже не империя. Диктатор, сделавший ставку на победоносную войну и проигравший ее, станет обузой даже для своего окружения.

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Санкции, судя по всему, не просто будут сохраняться, а даже усиливаться. Если уже сегодня вполне серьезно обсуждается вопрос полного отказа от российских энергоносителей и даже Германия вынуждена двигаться в этом направлении, то я не исключаю, что это приведет к беспорядкам в России гораздо более серьезным, чем 10, 20, 30 тысяч человек, которые протестуют сегодня против войны.

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