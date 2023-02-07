Путин ежедневно слабеет: зачем диктатору сильная ЧВК "Вагнера"

Владимир Путин и дальше вливает деньги в ЧВК "Вагнера". Для российского диктатора вагнеровцы являются личным спецназом, который может и в боевых действиях участвовать, и совершать разные расправы.

Главе Кремля крайне необходим такой личный спецназ, поэтому вагнеровцы и имеют на фронте авиацию, танки и прочее. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

Обратите внимание Пригожина приструнили, – военный эксперт объяснил, куда отодвинули ЧВК "Вагнер"

Зачем российскому диктатору ЧВК "Вагнера"

В какой-то степени преступная группировка ЧВК "Вагнера" выступает для Путина альтернативой регулярной армии. На отдельных участках наемники Евгения Пригожина даже лучше себя демонстрировали, чем российские регулярные войска.

Путин держит их (вагнеровцев – 24 Канал) в том числе и для того, чтобы иметь управу на генералов,

– отметил российский оппозиционер.

В то же время, генералов российский диктатор держит, чтобы иметь управу на Пригожина. А владелец ЧВК "Вагнера" является для Путина альтернативой Рамзану Кадырову. Таким образом, глава Кремля и ведет свои игры уже за последние 20 лет.

Теряет ли Путин контроль над вагнеровцами

Гудков предположил, что определенный уход в тень вагнеровцев является манипуляциями Кремля. Это не связано с тем, что Путин может терять контроль над преступной организацией, поскольку она сильно зависит от него. Так, российский диктатор может просто запретить набирать людей среди заключенных или прекратить предоставлять оружие.

"Пока там нет процесса неуправляемости. Он может возникнуть, когда Путин будет совсем слаб и все будут понимать, что он уже ничего не решает", – сказал российский оппозиционер.

По его словам, глава Кремля становится слабее каждый день, но пока это только начало. Однако как только Путин "пойдет вниз", все начнут играть свои игры.

Гудков объяснил, зачем Путину сильная ЧВК "Вагнера": смотрите видео

Последние новости о ЧВК "Вагнера": коротко