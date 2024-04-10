В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил потерю россиянами очередного вертолета.

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В Крыму ликвидирован вертолет

Военный эксперт отметил, что любой вертолет – это боевая единица, которая выполняет боевые задачи.

Неважно, каким механизмом нанесено поражение:

Или просто вертолет упал от "дружественного огня", что очень вероятно в условиях нашего серьезного давления на военные объекты Крыма.

Или упал от определенных технических неисправностей.

Или от непрофессионализма летного состава.

"Для нас главное, что минус. Минус очередной вертолет, который мог выполнять боевые действия", – отметил Роман Свитан.

Дополнительное ПВО

По словам Свитана, Украине передают более 100 миллионов долларов на покупку системы "Hawk", а также необходимых механизмов для установки и выполнения боевой задачи.

Это неплохой комплекс средней дальности, который может справляться с дозвуковыми ракетами. Ему уже десятков лет – именно на его замену зашел "Patriot". Однако до того он выполнял боевые задачи с хорошими показателями.

Процент уничтожения здесь меньше, чем у "Patriot", который в районе 90%. А в "Hawk" районе 60%. Пусть на 1 ракету больше будет использоваться. Однако ракет много – их изготовлено десятки тысяч,

– объяснил Роман Свитан.

"Расположить комплексы можно, например, вдоль берега от Одессы до Херсона, чтобы перехватывать крылатые ракеты. По баллистике он не сработает. Но может перехватить крылатые ракеты над морем. И, если надо, по критическим "Шахедам" отработает", – рассказал военный эксперт.

Он добавил, что ими можно прикрыть и Харьков. "Hawk" сможет хорошо отработать по КАБу. Ведь видит его и соответственно однозначно сможет перехватить.

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