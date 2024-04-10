В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив втрату росіянами чергового вертольоту.

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У Криму ліквідовано вертоліт

Військовий експерт наголосив, що будь-який вертоліт – це бойова одиниця, яка виконує бойові задачі.

Неважливо, яким механізмом завдане ураження:

Чи просто вертоліт впав від “дружнього вогню”, що дуже ймовірно в умовах нашого серйозного тиску на військові об'єкти Криму.

Чи впав від певних технічних несправностей.

Чи від непрофесіоналізму льотного складу.

"Для нас головне, що мінус. Мінус черговий вертоліт, який міг виконувати бойові дії", – наголосив Роман Світан.

Додаткове ППО

За словами Світана, Україні передають понад 100 мільйонів доларів на купівлю системи "Hawk", а також необхідних механізмів для встановлення й виконання бойової задачі.

Це непоганий комплекс середньої дальності, який може справлятися з дозвуковими ракетами. Йому вже десятків років – саме на його заміну зайшов "Patriot". Проте до того він виконував бойові задачі з гарними показниками.

Відсоток знищення тут менший, ніж у "Patriot", який в районі 90%. А в "Hawk" районі 60%. Хай на 1 ракету більше буде використовуватися. Проте ракет багато – їх виготовлено десятки тисяч,

– пояснив Роман Світан.

"Розташувати комплекси можна, наприклад, вздовж берега від Одеси до Херсона, аби перехоплювати крилаті ракети. По балістиці він не спрацює. Але може перехопити крилаті ракети над морем. І, якщо треба, по критичних "Шахедах" відпрацює", – розповів військовий експерт.

Він додав, що ними можна прикрити й Харків. "Hawk" зможе добре відпрацювати по КАБу. Адже бачить його й відповідно однозначно зможе перехопити.

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