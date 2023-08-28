Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец. Он отметил, что в освобожденном поселке Работино уже завершились стабилизационные меры.
Обратите внимание Подготовка составляет по 2 недели: кем россияне латают дыры на фронте
Враг несет существенные потери
Наступательные операции Вооруженных сил Украины продолжаются сразу на нескольких направлениях. Населенный пункт Работино находится под полным контролем украинских сил обороны.
В системе российской обороны Работино имело весомую роль. Там была сконцентрирована значительная группировка российских оккупантов общей численностью более 10 тысяч личного состава,
– отметил офицер ВСУ.
Несмотря на то, что у россиян большое количество личного состава, они испытывают серьезный дефицит подготовленных кадровых частей. На территории Украины действуют четыре группы подразделений оккупантов: мобилизованные, кадровые части, призывники и наемники.
Наиболее боеспособны именно кадровые подразделения противника, действовавшие на Запорожском направлении. Они понесли существенные потери личного состава и техники. У россиян не останется другого варианта, чем перебрасывать солдат с других направлений.
Противник не ограничен в количестве личного состава, но имеет ограничения в подготовленных кадровых частях, способных бросить вызов передовым штурмовым частям Украины,
– сказал Березовец.
В российских z-пабликах стоит стон и плач, касающийся недавнего отстранения командира 58-й армии страны-агрессора. Он предупреждал о будущих проблемах, однако, к счастью, российское командование не сделало нужных выводов.
Куда Россия перебрасывает "элитные" подразделения: смотрите видео
Ситуация на Юге Украины: последние новости
- Американский генерал Марк Милли заявил, что Вооруженные Силы Украины прорвали первую линию обороны россиян на Юге. В то же время он сказал, что контрнаступление Сил обороны продолжается "медленнее, чем хотелось".
- Аналитики ISW сообщили, что украинские защитники и защитницы продвинулись через самый сложный участок в линии обороны россиян в Запорожской области. Там заметили, что это наиболее подготовленные российские оборонные позиции.
- Оккупанты пытаются остановить продвижение наших защитников в направлении Токмака. Поэтому россияне начали перебрасывать свои силы, которые находились под Купянском, на Запорожском направлении.