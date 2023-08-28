Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Він зауважив, що у звільненому селищі Роботине вже завершилися стабілізаційні заходи.

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Ворог зазнає суттєвих втрат

Наступальні операції Збройних Сил України тривають одразу на декількох напрямках. Населений пункт Роботине перебуває під повним контролем українських Сил оборони.

У системі російської оборони Роботине мало вагому роль. Там було сконцентроване значне угруповання російських окупантів загальною чисельністю понад 10 тисяч особового складу,

– зазначив офіцер ЗСУ.

Попри те, що росіяни мають велику кількість особового складу, вони відчувають серйозний дефіцит підготовлених кадрових частин. На території України діє чотири групи підрозділів окупантів: мобілізовані, кадрові частини, призовники й найманці.

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Найбільш боєздатні саме кадрові підрозділи противника, які діяли на Запорізькому напрямку. Вони зазнали суттєвих втрат особового складу і техніки. У росіян не залишиться іншого варіанту, аніж перекидати солдатів з інших напрямків.

Противник не обмежений у кількості особового складу, але має обмеження у підготовлених кадрових частинах, які здатні кинути виклик передовим штурмовим частинам України,

– сказав Березовець.

У російських z-пабліках стоїть стогін і плач, який стосується нещодавнього відсторонення командира 58-ї армії країни-агресора. Він попереджав про майбутні проблеми, однак, на щастя, російське командування не зробило потрібні висновки.

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