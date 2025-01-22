"Что тогда будет?": глава МИД Эстонии откровенно признался, что Запад боится проигрыша Путина

Полноправное членство в НАТО является самой эффективной и единственной долгосрочной гарантией безопасности. Речь идет не только об Украине, но и о Европе, потому что война идет на европейском континенте.

Об этом 24 Каналу сказал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна. Впрочем, главная проблема в западной части мира – это страх относительно того, что произойдет, если Владимир Путин проиграет войну.

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Чего боится Запад

Членство в НАТО является самой эффективной и действенной гарантией безопасности для Европы вместе с Украиной, отметил глава МИД Эстонии. В этом нужно убедить союзников, а также показать России, что Запад един.

Но сначала нам нужно сосредоточиться на том, как мы можем выиграть войну вместе и как Путин может проиграть войну и не бояться этого,

– отметил Тсахкна.

Он напомнил, что у Запада также был страх относительно распада Советского Союза в конце 1980 – 1990 годов. Однако произошло много хорошего.

Почему Украину не берут в НАТО

Украина много сделала для реформы и подготовки к вступлению в Европейский Союз. Однако относительно членства в НАТО нужен консенсус между 32 странами. Даже Швеции, вспомнил глава МИД Эстонии, понадобилось более года, чтобы стать полноправным членом Альянса. Поэтому это политическое решение.

Обратите внимание! 18 мая 2022 года Швеция официально подала заявку на вступление в НАТО. 7 марта 2024 года страна официально вступила в НАТО и стала 32 членом Альянса.

В то же время также надо понимать, что Украина находится в активной фазе войны. Если Киев станет полноправным членом НАТО, то это означает, что весь Североатлантический альянс будет втянут в активную фазу войны.

Глава МИД Эстонии заверил, что в будущем Украина будет одним из государств с наибольшей военной мощью, что стабилизирует ситуацию в нашем регионе.

К слову, издание Welt раскрыло план России на 2025 год, согласно которому Москва может за год вступить в прямой конфликт с Западом.