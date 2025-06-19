Дожди, шквальный ветер и похолодание: прогноз погоды в Украине на 20 июня
Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 20 июня, в Украине будет относительно прохладная погода. Кое-где также ожидаются дожди.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 20 июня
По прогнозам синоптиков, 20 июня погоду в Правобережье Украины будет формировать поле повышенного давления, Левобережье – пониженного давления.
Так, ночью на юге и северо-востоке страны, а также в Карпатах, днем в северной и восточной частях будет ощущаться влияние малоактивных атмосферных фронтов, там пройдет небольшой кратковременный дождь. На остальной территории осадки не прогнозируются.
В большинстве западных, северных и центральных областей ожидается северо-западный ветер умеренной скорости, который будет усиливаться до 15 – 20 метров в секунду, чем принесет дополнительную порцию прохлады из северных широт. Самое заметное снижение температуры будет ощущаться ночью на западе и севере, а днем – уже по всей территории Украины.
Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, на западе и севере страны будет несколько прохладнее – +8...+13 градусов. Днем воздух прогреется до +15...20 градусов, на Закарпатье – до +23 градусов, а на юге – до комфортных +21...+26 градусов.
Какой будет погода в Киеве и области
В Киеве и области 20 июня будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, но днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, с порывами до 15 – 18 метров на секунду.
Температура воздуха в области ночью составит +8...+13 градусов, днем - +15...+20 градусов. В столице ночная температура будет +11...+13 градусов, дневная - +16...+18 градусов.
Обратите внимание! На территории Киева и области синоптики объявили желтый уровень опасности на 20 июня из-за сильных порывов ветра (15 – 18 метров в секунду). Погодные условия могут вызвать осложнения в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и повлиять на движение транспорта.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +16...+18;
- Ужгород +20...+22;
- Львов +18...+20;
- Ивано-Франковск +18...+20;
- Тернополь +17...+19;
- Черновцы +18...+20;
- Хмельницкий +17...+19;
- Луцк +18...+20;
- Ровно +17...+19;
- Житомир +17...+19;
- Винница +17...+19;
- Одесса +23...+25;
- Николаев +23...+25;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +21...+23;
- Черкассы +18...+20;
- Чернигов +16...+18;
- Сумы +16...+18;
- Полтава +17...+19;
- Днепр +19...+21;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +20...+22;
- Луганск +18...+20;
- Харьков +17...+19.
Погода в Украине 20 июня / Карта Укргидрометцентра