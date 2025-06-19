Дожди, шквальный ветер и похолодание: прогноз погоды в Украине на 20 июня

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 20 июня, в Украине будет относительно прохладная погода. Кое-где также ожидаются дожди.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 20 июня

По прогнозам синоптиков, 20 июня погоду в Правобережье Украины будет формировать поле повышенного давления, Левобережье – пониженного давления.

Так, ночью на юге и северо-востоке страны, а также в Карпатах, днем в северной и восточной частях будет ощущаться влияние малоактивных атмосферных фронтов, там пройдет небольшой кратковременный дождь. На остальной территории осадки не прогнозируются.

В большинстве западных, северных и центральных областей ожидается северо-западный ветер умеренной скорости, который будет усиливаться до 15 – 20 метров в секунду, чем принесет дополнительную порцию прохлады из северных широт. Самое заметное снижение температуры будет ощущаться ночью на западе и севере, а днем – уже по всей территории Украины.

Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, на западе и севере страны будет несколько прохладнее – +8...+13 градусов. Днем воздух прогреется до +15...20 градусов, на Закарпатье – до +23 градусов, а на юге – до комфортных +21...+26 градусов.

Какой будет погода в Киеве и области

В Киеве и области 20 июня будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, но днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, с порывами до 15 – 18 метров на секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +8...+13 градусов, днем - +15...+20 градусов. В столице ночная температура будет +11...+13 градусов, дневная - +16...+18 градусов.

Обратите внимание! На территории Киева и области синоптики объявили желтый уровень опасности на 20 июня из-за сильных порывов ветра (15 – 18 метров в секунду). Погодные условия могут вызвать осложнения в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и повлиять на движение транспорта.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +16...+18;

Ужгород +20...+22;

Львов +18...+20;

Ивано-Франковск +18...+20;

Тернополь +17...+19;

Черновцы +18...+20;

Хмельницкий +17...+19;

Луцк +18...+20;

Ровно +17...+19;

Житомир +17...+19;

Винница +17...+19;

Одесса +23...+25;

Николаев +23...+25;

Херсон +23...+25;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +21...+23;

Черкассы +18...+20;

Чернигов +16...+18;

Сумы +16...+18;

Полтава +17...+19;

Днепр +19...+21;

Запорожье +23...+25;

Донецк +20...+22;

Луганск +18...+20;

Харьков +17...+19.

Погода в Украине 20 июня / Карта Укргидрометцентра