Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 20 червня

За прогнозами синоптиків, 20 червня погоду в Правобережжя України формуватиме поле підвищеного тиску, Лівобережжя – зниженого тиску.

Так, вночі на півдні та північному сході країни, а також в Карпатах, вдень у північній і східній частинах відчуватиметься вплив малоактивних атмосферних фронтів, там пройде невеликий короткочасний дощ. На решті території опади не прогнозуються.

В більшості західних, північних та центральних областей очікується північно-західний вітер помірної швидкості, який посилюватиметься до 15 – 20 метрів на секунду, чим принесе додаткову порцію прохолоди з північних широт. Найпомітніше зниження температури відчуватиметься вночі на заході та півночі, а вдень – уже по всій території України.

Температура повітря вночі становитиме +11...+16 градусів, на заході та півночі країни буде дещо прохолодніше – +8...+13 градусів. Вдень повітря прогріється до +15...20 градусів, на Закарпатті – до +23 градусів, а на півдні – до комфортних +21...+26 градусів.

Якою буде погода в Києві та області

У Києві та області 20 червня буде хмарно з проясненнями. Ніч пройде без опадів, але вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, з поривами до 15 – 18 метрів на секунду.

Температура повітря в області вночі складе +8...+13 градусів, вдень - +15...+20 градусів. У столиці нічна температура буде +11...+13 градусів, денна - +16...+18 градусів.

Зверніть увагу! На території Києва та області синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності на 20 червня через сильні пориви вітру (15 – 18 метрів на секунду). Погодні умови можуть спричинити ускладнення в роботі енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та вплинути на рух транспорту.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +16...+18;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львів +18...+20;
  • Івано-Франківськ +18...+20;
  • Тернопіль +17...+19;
  • Чернівці +18...+20;
  • Хмельницький +17...+19;
  • Луцьк +18...+20;
  • Рівне +17...+19;
  • Житомир +17...+19;
  • Вінниця +17...+19;
  • Одеса +23...+25;
  • Миколаїв +23...+25;
  • Херсон +23...+25;
  • Сімферополь +23...+25;
  • Кропивницький +21...+23;
  • Черкаси +18...+20;
  • Чернігів +16...+18;
  • Суми +16...+18;
  • Полтава +17...+19;
  • Дніпро +19...+21;
  • Запоріжжя +23...+25;
  • Донецьк +20...+22;
  • Луганськ +18...+20;
  • Харків +17...+19.

Прогноз погоди в Україні на 20 червня 2025 року

Погода в Україні 20 червня / Карта Укргідрометцентру