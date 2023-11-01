Первое дыхание зимы: синоптикиня назвала дату, когда начнется ощутимое похолодание

1 ноября 2023, 21:20
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В этом году осень – к украинцам кротка. Мы до сих пор наслаждаемся умеренным теплом, а наши зонтики получили отпуск от затяжных ливней. В то же время, уже с 1 ноября погода все настойчивее будет напоминать, что зима – близко.

Когда в Украине начнется похолодание

Синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в комментарии 24 Канала, что уже с 1 ноября похолодание ожидается в западных и северных областях. Средняя дневная температура опустится до +11…+16 градусов. Кроме того, 1 ноября возможны дожди.

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Впоследствии этот атмосферный фронт отправится на Восток и подарит 2 ноября без осадков. Ветер сменится на северо-западный. Температура воздуха начнет снижаться на 3 – 6 градусов. Речь как о дневных, так и о ночных часах. Похолодание в Украине не будет резким. В то же время его ощутят все.

Как согреться осенью

Похолодание – отличный случай достать из шкафа любимые теплые луки. Кроме того, для поднятия настроения в период холодного ноября рекомендуют:

  • испечь яблочный или сливовый пирог;
  • купить в дом букет из любимых осенних цветов;
  • прочесть новую уютную книгу;
  • составить осенний виш-лист;
  • посмотреть любимый осенний сериал. Классика: "Твин Пикс" и "Девушки Гилмор";
  • приготовить блюдо из тыквы;
  • добавить в утренний кофе или какао корицу.
Автор: Мар'яна Бекало