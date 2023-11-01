Первое дыхание зимы: синоптикиня назвала дату, когда начнется ощутимое похолодание

В этом году осень – к украинцам кротка. Мы до сих пор наслаждаемся умеренным теплом, а наши зонтики получили отпуск от затяжных ливней. В то же время, уже с 1 ноября погода все настойчивее будет напоминать, что зима – близко.

Когда в Украине начнется похолодание

Синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в комментарии 24 Канала, что уже с 1 ноября похолодание ожидается в западных и северных областях. Средняя дневная температура опустится до +11…+16 градусов. Кроме того, 1 ноября возможны дожди.

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Впоследствии этот атмосферный фронт отправится на Восток и подарит 2 ноября без осадков. Ветер сменится на северо-западный. Температура воздуха начнет снижаться на 3 – 6 градусов. Речь как о дневных, так и о ночных часах. Похолодание в Украине не будет резким. В то же время его ощутят все.

Как согреться осенью

Похолодание – отличный случай достать из шкафа любимые теплые луки. Кроме того, для поднятия настроения в период холодного ноября рекомендуют: