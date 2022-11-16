Украину может укрыть снежное одеяло: прогноз погоды на 17 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в четверг, 17 ноября, будет почти зимней. Температура воздуха существенно снизится, а над Украиной будут кружиться первые снежинки.
Средняя суточная температура будет составлять +1…-1 градус. Небо над большей частью Украины затянут облака. Обещают первый снег с дождем.
Сначала дождь, а потом снег: народный синоптик рассказал, как в Украине изменится погода
По данным синоптиков, снег будет до вечера. Специалисты заметили, что не следует пугаться аномальных похолоданий. Погода, прогнозируемая 17 ноября, – абсолютно нормальная и привычная для этого сезона в Украине.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко заявила, что будет снижать в Киеве. На дорогах прогнозируют гололед. Максимально воздух в украинской столице прогреется до +2 градусов.
17 ноября в Украине циклон с атмосферными фронтами, который перемещается с юго-запада Европы, обусловит осадки в виде дождя и мокрого снега, вероятно налипание мокрого снега,
– заявила синоптикиня.
Она подчеркнула, что в Украину пришли синоптические дедлайны. Нужно утепляться и соблюдать правила экономии электроэнергии.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +3...+7
Львов – -1...+2
Ивано-Франковск – -1...+5
Тернополь – -2...+4
Черновцы – +0...+4
Хмельницкий – -3...+5
Луцк – -2...+1
Ровно – -2...+1
Житомир – -2...+1
Винница – -2...+5
Одесса – +5...+11
Николаев – +3...+9
Херсон – +3...+9
Симферополь – +8...+14
Кропивницкий – +1...+7
Черкассы – 0...+5
Чернигов – -3...0
Суммы – -3...0
Полтава – -1...+4
Днепр – +2...+8
Запорожье – +5...+9
Донецк – +3...+8
Луганск – +2...+9
Харьков – -2...+4
Киев – -2..+1
Прогноз погоды на 17 ноября / Фото Укргидрометцентра.