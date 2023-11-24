Придет потепление и "накроют" дожди: прогноз погоды на 24 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Украинцы уже смогли полюбоваться зимней сказкой. В то же время осень еще напомнит о себе. В Украину следует потепление. Температура воздуха снова поднимется выше нуля.
В большинстве областей Украины прогнозируют дожди. В частности, они "накроют" западные и северные области. Кроме того, возможен мокрый снег. Когда выходите из дома, не забудьте захватить зонтик.
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После нескольких морозных дней в Украину придет потепление. Средняя дневная температура на территории страны составит +3…+5 градусов. Средняя ночная – 0…+2.
Какая будет погода в Киеве
В Киеве прогнозируется дождь. Температура воздуха прогреется до +3…+5 градусов. Ночью в украинской столице температура будет снижаться.
Впереди – последняя неделя осени. Провести ее следует за просмотром любимых осенних фильмов, теплыми встречами и моментами, которые запомнятся навсегда.
Погода в областных центрах Украины
Киев +3...+5
Ужгород +3...+5
Львов +4..+6
Ивано-Франковск +4...+6
Тернополь +4...+6
Черновцы +4...+6
Хмельницкий +4...+6
Луцк +3...+5
Ровно +3...+5
Житомир +3...+5
Винница +5...+7
Одесса +9...+11
Николаев +8...+10
Херсон +8...+10
Симферополь +10...+12
Кропивницкий +4...+6
Черкассы +5...+7
Чернигов +3...+5
Сумы +3...+5
Полтава +3...+5
Днепр +4...+6
Запорожье +7...+9
Донецк +2…+4
Луганск +1...+3
Харьков +2...+4