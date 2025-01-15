В разговоре с 24 Каналом российский оппозиционер, писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов спрогнозировал, какой будет стратегия Дональда Трампа в отношении Украины после прихода к власти.

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"Приход человека, которому безразлично, может сыграть на пользу. Я думаю, что Джо Байдену было очень важно разрулить эту ситуацию. Он ежедневно применял политические хитрости, свой большой опыт. Однако не исключено, что весельчак и балагур может сделать значительно больше, чем опытный Байден, посвятивший геополитике полжизни", – отметил российский оппозиционер.

Путин впервые столкнется с себе подобным

В начале своей предвыборной кампании Трамп громко заявил, что сможет за 24 часа завершить войну России против Украины. После победы на выборах, энтузиазм избранного президента ослаб.

В частности, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что намерен найти решение для завершения войны в течение первых 100 дней после инаугурации нового президента США.

В одном из своих последних заявлений американский политик сказал, что "есть только одна стратегия прекращения войны, и все зависит от Путина". Владимир Путин, с его слов, не в восторге от того, как все сложилось, потому что для него все тоже пошло не совсем удачно.

Это говорит о том, как Трамп придумал, так дальше и будет. Мне интересно, что Путин с этим дальше будет делать, ведь он должен понять, что если Трамп что-то сказал, то он это сделает. Например, если Путин откажется договариваться на условиях, которые предложит Трамп, то США могут отправить Украине ракеты Tomahaw,

– сказал Мурзагулов.

Впервые российский диктатор будет иметь дело не с "хорошими мальчиками" с Запада, а с, таким как сам. Трампу, по словам российского оппозиционера, просто лень тратить много времени на Украину, или Россию. Ведь это все далеко от тех проблем, которые волнуют его электорат. Избранному президенту хочется, чтобы все быстрее притихло, ведь от этого страдает бизнес.