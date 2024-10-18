Что ждать от российских пропагандистов вокруг заявления о возможности мобилизации женщин в Украине

Заявление бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного о возможности при необходимости мобилизовать женщин демонстрирует, что Украина все, что от нее зависит, чтобы противостоять российской агрессии – сделает. Пропагандисты Кремля, комментируя выступление Залужного, могут отреагировать по-разному.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Игорь Рейтерович, подчеркнув, что заявление Залужного, который сейчас является послом Украины в Великобритании, украинцы должны воспринимать спокойно, потому что он озвучил лишь один из возможных различных сценариев, о котором ранее уже не раз говорили в Украине.

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Заявление Залужного звучит как аргумент для союзников

Рейтерович отметил, что из очень программной статьи Залужного, где есть ключевые пункты, характеризующие ту ситуацию, которая сложилась на полях российско-украинской войны и в целом в той, в которой будет жить мир, в большей степени обратили внимание именно на заявление о возможной мобилизации женщин, хотя оно там не было основным.

Политолог считает, что неважно, что будут говорить по этому поводу в России. По его мнению, поднимать такие вопросы и обсуждать эти темы в украинском обществе все равно стоит.

"В России в любом случае вырвут высказывания из контекста. Что нам о таких вещах не говорить, не вести дискуссию внутри страны, не обращаться с подобными аргументами к партнерам? Нет, это надо делать. Наоборот, в устах бывшего главнокомандующего ВСУ это заявление звучит как аргумент... А может россияне не будут это комментировать или будут делать это очень осторожно, потому что глобально это свидетельствует о том, что Украина не будет сдаваться", – озвучил Рейтерович.

Украина готова противостоять России до конца

Политолог напомнил, что ранее Залужный, находясь на посту главнокомандующего ВСУ, написал статью, в которой отметил, что даже если Россия использует ядерное оружие, Украина не будет сдаваться и продолжит сопротивляться.

По мнению Рейтеровича, это произвело впечатление в том числе на партнеров Украины, потому что они поняли, что она готова сражаться до конца.

Залужный свое выступление начал с того, что он не пришел кого-то критиковать, но объективная реальность такова, что в 2023 году, например, Украина не смогла вернуть значительную часть территорий, потому что союзники не выполнили взятые на себя обязательства... Сейчас Украина не просит отправить ей армии других стран, а просто оружие,

– отметил Рейтерович.

Заявление Залужного о возможной мобилизации женщин, на взгляд политолога, должно было подчеркнуть в определенной степени критичность ситуации, которая складывается, и не только в отношении нападения России на Украину, а в целом глобальной системы безопасности.