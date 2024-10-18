Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив політолог Ігор Рейтерович, підкресливши, що заяву Залужного, який нині є послом України у Великій Британії, українці мають сприймати спокійно, тому що він озвучив лише один з можливих різноманітних сценаріїв, про який раніше вже не раз говорили в Україні.

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Заява Залужного звучить як аргумент для союзників

Рейтерович наголосив, що з дуже програмної статті Залужного, де є ключові пункти, які характеризують ту ситуацію, яка склалася на полях російсько-української війни та в цілому в тій, в якій буде жити світ, більшою мірою звернули увагу саме на заяву про можливу мобілізацію жінок, хоча вона там не була основною.

Політолог вважає, що неважливо, що будуть говорити стосовно цього в Росії. На його думку, порушувати такі питання та обговорювати ці теми в українському суспільстві все одно варто.

"В Росії у будь-якому разі вирвуть вислови з контексту. Що нам про такі речі не говорити, не вести дискусію всередині країни, не звертатися з подібними аргументами до партнерів? Ні, це треба робити. Навпаки, в устах колишнього головнокомандувача ЗСУ ця заява звучить як аргумент... А може росіяни не будуть це коментувати або робитимуть це дуже обережно, бо глобально це свідчить про те, що Україна не буде здаватися", – озвучив Рейтерович.

Україна готова протистояти Росії до кінця

Політолог нагадав, що раніше Залужний, перебуваючи на посаді головнокомандувача ЗСУ, написав статтю, в якій зазначив, що навіть якщо Росія використає ядерну зброю, Україна не буде здаватися і продовжить чинити опір.

На думку Рейтеровича, це справило враження в тому числі на партнерів України, бо вони зрозуміли, що вона готова битися до кінця.

Залужний свій виступ розпочав з того, що він не прийшов когось критикувати, але об'єктивна реальність така, що у 2023 році, наприклад, Україна не змогла повернути значну частину територій, бо союзники не виконали взяті на себе зобов'язання… Зараз Україна не просить відправити їй армії інших країн, а просто зброю,

– зазначив Рейтерович.

Заява Залужного про можливу мобілізацію жінок, на погляд політолога, повинна була підкреслити певною мірою критичність ситуації, яка складається, і не лише стосовно нападу Росії на Україну, а в цілому глобальної системи безпеки.