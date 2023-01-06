Будет наступательная война, – Данилов сделал прогноз на 2023 год

Алексей Данилов рассказал, как изменялось отношение мирового сообщества к русско-украинской войне и как это влияло на поставки вооружения и техники. По его словам, наши партнеры ясно увидели, что в 2023 году в Украине будет наступательная война.

Если раньше мир воспринимал украинских воинов как партизан и давал им соответствующее оружие, то сейчас он ясно понимает, что Украина будет бороться до Победы. Наконец страны согласились поставлять нам такое оружие, которое нужно именно для наступательной войны.

К теме В Германии рассказали, как быстро Украина получит Patriot и Marder

В 2023 году будет наступательная война

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как мир менял свое отношение к Украинской войне за Независимость – от партизанского движения до Победы:

Январь 2022 года. Партизанская война: NLAW, Stinger, Javelin.

Июнь 2022 года. Оборонительная контрнаступательная война: HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самоходная гаубица AHS Krab.

2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И многое другое – менее публичное и совсем не публичное,

– сказал Данилов.

Он также уточнил, что четвертым этапом будет "война справедливости и возмездия". А постскриптум вспомнил ракетную и дроновую программу Украины.

Прогнозы развития войны в 2023 году