Путин поставил 3 задачи: интервью командира "Ахиллеса" о планах россиян на весну 2026 года

Россияне не прекращают активные действия на фронте и расширяют возможности для наступательных возможностей. Им надо выполнить три задачи, дедлайны которых уже истекли. Поэтому 2026 год, учитывая линию боестолкновения, станет годом сложных боев.

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" и Герой Украины Юрий Федоренко в интервью 24 Каналу рассказал, какие три задачи хотят выполнить россияне и какая ситуация с ними на самом деле. Больше о ситуации на фронте и планах врага – читайте далее в материале.

12 февраля была угроза применения "Орешника" для всей Украины. С Капустиного Яра якобы осуществили пуски, потом они не подтвердились, но россияне периодически используют это как метод запугивания, однако могут действительно запустить его, как это было по Львову, и Днепру. Для чего они это делают?

Надо рассмотреть, что это за ракета и какую полезную нагрузку она может нести. Это – носитель ядерного оружия. Как следствие, Россия демонстрирует всему цивилизованному миру, что у нее есть принципиально новое средство, которое может доставить ядерный заряд не только по территории Украины, но и атаковать любое европейское государство. Это инструмент ядерного террора.

Применит ли Россия ядерное оружие? По моему убеждению, в современном мире, учитывая историю, это не возможно. Во время холодной войны ядерное оружие развивалось так, чтобы в случае ядерной угрозы включалась зеркальная программа запуска ракетного вооружения, которая приведет к неизбежной гибели человеческой цивилизации.

Достаточно ли того ядерного вооружения, что изготовил мир, чтобы разрушить нашу планету, сдвинуть ее с оси, или разорвать в пространстве? Нет, недостаточно. Планета останется, будет ядерная зима 3 – 4 года, и человеческая цивилизация погибнет. Природа себя восстановит. Можем посмотреть на Чернобыльскую зону, что там происходит, какая там сейчас природа, как она сама себя восстанавливает. А вот человечеству придет конец.

Готов ли даже самый шизофренический лидер определенной страны, которая имеет ядерное вооружение, к подобному сценарию? По моему убеждению – ни, не готов. Но демонстрация возможностей, что они могут применить – это довольно серьезный инструмент политического влияния на те страны, не зрелые с точки зрения возможностей оценить те угрозы, которые есть по отношению к их государствам.

Полное интервью Юрия Федоренко: смотрите видео

Потому что угроза для европейских стран заключается не только в "Орешнике" и способности России применить его с ядерным зарядом, чего, по моему убеждению, не может произойти. Она заключается в том, что финансово-экономические взаимоотношения некоторых европейских стран, которые не прекращаются с Россией, слабость в необходимости внедрения дополнительной санкционной политики порождают то, что страны Европы, сдержанно помогая Украине, "заправляют" российскую военную машину.

Чем больше они медлят с санкциями, с помощью Украине, в частности ракетным вооружением, закрывают глаза на то, что их коллеги продолжают финансово-экономические отношения с Россией, тем больше Россия приобретает способность к прямым действиям в отношении стран ЕС. Конечно, первые, кто окажутся под ударом, это страны Балтии и Польша.

Поэтому страны Балтии, несмотря на свое немногочисленное население и экономику, больше всего помогают Украине в устойчивости на поле боя. Они больше всего поддерживают как вооружением, так и своими финансовыми возможностями. Об этом нужно помнить. Именно решимость наших партнеров должна лишить противника способности потенциальной агрессии в обозримом будущем против стран ЕС.

Решительность наших союзников должна влиять напрямую на боеспособность российско-оккупационного войска на территории Украины.

Россия очень хорошо понимает, что на поле боя у нее не получается достичь успехов. Тот ресурс, который противник тратит для ведения боевых действий – не соизмерим с результатами, которые он получает на фронте. Именно поэтому Россия играет мышцами, говорит про "Арешник" и тратит еще дополнительно миллионы долларов для того, чтобы разносить пропаганду по всему миру. Именно поэтому Россия занимается террором украинцев, потому что очень хорошо понимает их национальные особенности.

Войско – это часть социума, которое выигрывает битву. Войну всегда выигрывает народ. Народ стойко стоит на своем, что мы имеем право жить на своей Богом данной земле. Украинский народ, несмотря на те сложности, которые переживает этой лютой зимой, продолжает помогать друг другу и своему войску удержать переднюю линию боестолкновения, работать на оперативном и тактическом уровнях, сжигая ресурсы России.

Поэтому я скажу, что это стандартный подход российской недоимперии. Она всегда действовала прежде всего через террор гражданских, и сейчас так действует. Россия будет действовать так и в будущем, в случае, если мир не осознает всех угроз и не поможет Украине на высоком уровне.

Сейчас видим анонсированные 90 миллиардов на поддержку экономики и обороноспособности. Вот такие шаги, дополнительная санкционная политика, возможность слезть с энергетической иглы России, взаимодействие и четкая позиция в переговорном процессе – это то, что должно дать возможность выбить России "гнилые зубы". Все перспективы и шансы для этого есть. Наша задача сейчас – держать строй и сохранять единство. Потому что единство украинского народа – это ключ к нашей живучести.

Какие планы у России на весенне-летнее наступление?

Поговорим о весеннем наступлении, которое якобы готовят россияне – не похоже ли это вам на информационный вброс? Чем это наступление может отличаться от того, о котором мы слышали прошлых весны-лета. На каких направлениях фронта может быть усиление россиян? Что вы уже сейчас наблюдаете – к чему готовится враг?

Враг действует, и в этих действиях у него дополнительное расширение своих военных и наступательных возможностей. Мне сложно анализировать относительно весеннего наступления, разве сейчас противник не наступает? Или сейчас фронт стабильный, тихий, и мы готовимся, что он "даст газа" весной? Противник довольно активно выполняет определенные для него диктатором Владимиром Путиным задачи.

Приоритетом является Донецкая область. На всех направлениях ежедневно происходят десятки боевых столкновений с российско-оккупационными войсками. Сотни обстрелов сложнейшими системами как реактивного огня, так и с авиации, которыми противник терроризирует прифронтовые города и поселки. Чего стоит только бомба, которую он забросил в Краматорск.

Также противник хочет завершить вопрос полной оккупации Луганской области. Россияне давят, но дожать не могут. Уже 4 раза декларировали, что Луганщина полностью оккупирована, но Силы обороны не дают врагу выполнить эту задачу.

И, конечно, Запорожская область. Противник мечтает о том, чтобы подвинуть Силы обороны, иметь возможность выйти на тот рубеж, который позволил бы ему благодаря ствольной артиллерии взять под контроль отдельные районы города Запорожье. Это огромный мегаполис с серьезным производством различных номенклатур, частично тех, которые отвечают за оборонно-промышленный комплекс. Противник будет пытаться разрушить его.

Поэтому для него важно подвинуть фронт, чтобы иметь предпосылку максимально наносить огневые поражения и превращать Запорожье в те города-поводы, которые сейчас находятся во временной оккупации. Удастся ли противнику осуществить эти намерения? По моему убеждению, нет. И не просто в обозримой перспективе, а в целом.

Более того, из последней информации, которая есть в публичном пространстве, следует, что Силы обороны смогли стабилизировать ситуацию на Запорожском направлении. Здесь надо отдельно выделить вещи, которые часто в тени, потому что мы привыкли разбираться только в проблемах, в сложных вопросах, они нам психологически ближе. А когда что-то получается хорошо, это обсуждается очень быстро и за кулисами.

Стоит понимать, что удачная коммуникация между Генеральным штабом, Министерством обороны и новым министром дали возможность в момент повлиять на противника, повредив его способность к эффективному управлению войсками путем отключения спутниковой станции Starlink. Под эти меры Генштаб спланировал действия, которые происходят на разных отрезках фронта, где Силы обороны смогли полностью или частично перенять тактическую инициативу у противника.

Поэтому бой продолжается, и мы должны быть горды за то, что подобные операции планируются, внедряются в действие и не дают противнику возможности выполнить основную задачу. Для тех, кто еще не осознал его истинные намерения, говорится территориально не о Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской области, а о том, что противник нацелен на уничтожение украинской государственности как явления. А государственность кроется в людях, в украинцах, – в нас.

Поэтому для того, чтобы уничтожить Украину, надо уничтожить людей. Вот о чем думает Россия. И пощады от российского оккупанта не будет ни для кого. Россия очень хорошо проявила это на территориях, что временно были в оккупации и которые Силы обороны деоккупировали, или на тех, что сейчас, к сожалению, являются оккупированными.

Что ожидать в 2026 году на фронте?

Итак, друзья, продолжаем движение. Готовимся к тому, что 2026 год, учитывая анализ линии боестолкновения, экономическое состояние противника, его производственных возможностей, мобилизационного привлечения и кадрового ресурса для ведения боевых действий – это год финальных, самых сложных битв за весь период полномасштабной войны.

Первая половина 2027 года – это тот период, когда наиболее активная фаза боевых действий начнет угасать. Это обусловлено возможностями, в том числе и России, к поддержке устойчивого финансирования и обеспечения своего оккупационного контингента.

Есть много прогнозов, в частности от иностранной разведки, что именно 2027 год может стать годом наступления России на территории стран НАТО, например, Балтии. Вы видите эту угрозу, если у России не станет ресурса продолжать наступление на Украину? Каким образом тогда она может открыть второй фронт?

Посмотрим, что будет дальше, все зависит от момента. Если мир сейчас включит "заднюю передачу" – снизит санкционную политику, не будет помогать Украине в финансово-экономическом направлении, жалеть для нее средства ПВО дальнего поражения, крылатые и баллистические ракеты, – то ситуация может сложиться так, что Россия наоборот наберет возможностей для дальнейшего ведения боевых действий с другой интенсивностью на территории Украины.

Не исключается вероятность пересечения линии государственной границы государств-союзников, стран Балтии.

Конечно, такое может быть, но если в течение 2026 года каждый из числа европейцев и американцев, кто осознает угрозы, которые уже стоят на пороге, выполнит свою часть работы и домашнего задания, то у России этих возможностей фактически не будет. Она не сможет ни воевать со странами Балтии, пересекая линии государственной границы, ни продолжать активное ведение боевых действий против Украины.

Противнику понадобится пауза на определенный период, чтобы восстановить свою боеспособность и экономику путем подписания определенных соглашений, которые развяжут руки нашим стратегическим партнерам для возможности торгово-экономических взаимоотношений с Россией. Она декларирует, что готова отдать как полезные ископаемые, так и все что угодно, даже больше чем имеет для наших партнеров, лишь бы только они не помогали Украине.

Это же тоже политический ход, маневр – не получается военным способом, поэтому пытаются заниматься подкупом. Но цену договоренности с Россией мир очень хорошо знает. Ни одна сделка с Россией не стоит даже той бумаги, на которой написана. Это было сказано не мной, а людьми, которые имели взаимоотношения с ней и подписывали сложнейшие решения по различным отношениям.

Надо понимать, что это природа России, она не может быть другой. Она может быть только такой. Я искренне надеюсь, что наступит тот день и время, когда коренные народы, которые порабощены российской империей, вспомнят, кто они есть на самом деле, поборются за свою независимость и сбросят гнет и кандалы, которые столетиями на них надевает российский режим.

Когда в России могут произойти бунты?

Россия вкладывает огромные средства в войну и совершенно не финансирует внутренние нужды. У россиян сейчас серьезный коммунальный кризис и все это они воспринимают как должное. То есть они обращаются к Путину за помощью, а не идут против него бунтами. Принимая во внимание их менталитет, насколько Россия способна пополнять армию, как этот процесс развивается сейчас? Сколько Россия сейчас поставляет новобранцев на линию боестолкновения?

Мы должны понимать, что информация, которая поступает от России, подается в нужном им контексте. Был опрос представителей российского малого и среднего бизнеса, как они себя сейчас чувствуют. Они сегодня "вешаются", закрывают свои предприятия, потому что из-за количества налогов, которую на них возложили в 2026 году, они просто не способны это все выдерживать с экономической точки зрения.

Если мы говорим об экономических процессах, то это не моя базовая профессия, на которую я учился, чтобы максимально разложить все по полочкам и претендовать на объективность своего мнения, поэтому в этом случае мы пользуемся мнениями тем, кто положил жизнь на понимание финансово-экономических процессов, как работает то или иное государство, какие есть перспективы по развитию экономики или наоборот к ее упадку.

Единственное о чем можно сказать, что спад экономики никогда не приводит к разрушению "тела" в мгновение ока. Это похоже на болезнь, которая поглощает его постепенно. Сначала отказывает одна часть, потом другая, впоследствии это приводит к полной нетрудоспособности, если своевременно не обнаружить болезнь и не начать ее лечить. Точно так же с экономикой. Сначала все "окей", потом в какой-то период происходит полная разбалансировка, которая приводит к тем последствиям, что это нельзя быстро исправить.

Это обязательно ослабит Россию. Не надо надеяться на то, что сейчас могут произойти бунты там. Нет, это невозможно. Россияне могут затягивать пояса. Закончились отверстия, чтобы дальше затягивать, тогда они берут шило, пробивают еще один и затягивают пояс сильнее. Такая ментальность у людей и мы ничего с этим не сделаем.

Но если бы в России все было хорошо, искали бы она дополнительный кадровый потенциал за пределами своей страны? В Африке, Кении и других государствах? Пыталась бы она подкупать людей для ведения боевых действий против Украины на ее же территории? Наверное, нет.

Несмотря на то, что в России абсолютная диктатура и по меньшей мере последние 15 лет там не было прозрачных и честных выборов, Путин не хочет проводить принудительную мобилизацию. Он пытается сейчас подкупать на войну кадровый потенциал. Россия поставляет ориентировочно 33 – 37 тысяч человек в месяц. Это пропускная способность учебных центров.

Конечно, когда этот кадровый потенциал, который она привлекает за деньги, закончится, или не станет средств удовлетворить потребности, то будут последствия. А с выплатами, так называемыми "подъемными" для российских оккупантов и выплатами за ранения и гибель, в России уже есть огромные проблемы. И ее лидеры общественных мнений ретранслируют внутри страны.

Когда Путину придется ввести принудительную мобилизацию, это негативно повлияет на Россию с точки зрения стабильности процессов. Когда человек погибает за деньги – там в России все счастливы, потому что получают еще дополнительно или "жигули", или какие-то другие подъемные средства. А когда мужчины начинают гибнуть за идею Путина – это вызывает совсем другое настроение у населения.

В условиях сложного экономического кризиса, когда "органы" начнут отключаться один за другим, в тот период Россия будет наиболее уязвима. Именно тогда коренные порабощенные народы, проживающие на ее территории, смогут сказать свое мнение. Так что, всему свое время. До этого периода надо еще дойти.

Какие новые технические решения придумали оккупанты?

В The Telegraph написали, что Россия на Запорожском направлении начала использовать бронированные машины с вращающимися тросами для отбрасывания беспилотников ВСУ. Что вам известно об этом изобретении оккупантов? Насколько оно является действенным, потому что выглядит довольно смешно?

В условиях современной войны мы привыкли к эстетическим и красивым средствам. Например, система Patriot выглядит как Ferrari, а украинские бронированные машины выглядят совершенно с инженерного обзора. Их эксплуатация на поле боя – это другая тема для разговора.

И когда мы видим машины, обваренные сетками, различными паутинами, ежами, когда тросы распускаются, то думаем, как это может работать на поле боя. Даже некоторые, возможно, военные эксперты позволяли себе говорить, что этой истории нет места на поле боя, а россияне – дураки. Однако распущенные тросы и те сетки, которые они затягивают, и сараи на бронированной технике таки дают свою результативность.

Танк можно вынести с двух ударов, иногда бывает с одного. Однако когда его заваривают, надо потратить большое количество дронов, чтобы сначала сбить РЭБ-защиту, потом добраться до тела танка и потом уже фактически его взорвать. Так же с этими техническими средствами, которые вращаются.

Логика очень проста – чтобы когда беспилотник подлетает к поражению той или иной техники, взрыв происходил как можно дальше от самого тела машины или любого другого транспортного средства. Это нужно, чтобы кумулятивная струя не могла достичь желаемой цели и максимально разрушительно повлиять на эту технику. И для того, чтобы, соответственно, обломки не имели сконцентрированного направления поражения в узкую площадь в бронированной машине.



Бронированная машина с вращающимися тросами, которую использует Россия / Скриншот из видео

Поэтому посмотрим, как это будет работать на поле боя. Если честно – я уже дал команду сделать то же самое. Мне пересылают собратья, друзья, техники, инженеры и производители различные технические решения, которые проходят. Переслали уже этот роботизированный наземный комплекс с элементом, который крутится. Поэтому я дал задание на свой радиоцентр на базе 429 бригады проработать подобную вещь.

Все, что делает противник, надо очень пристально разбирать в деталях и тестировать. Если тесты показывают, что это средство может быть эффективным, – надо внедрять. Если показывают, что неэффективно, – двигаться дальше.

Мы должны всегда понимать, что воюем не против идиотов с военного обзора. Мы воюем против ресурсной страны, которая превосходит нас по количеству сил и средств в разы. Однако мы воюем эффективно, потому что, имея такое количество сил и средств, результаты в пользу России на поле боя должны были быть гораздо большими.

Однако возникает следующий вопрос – если мы выгнали россиян за линию государственной границы, но не дооккупировали эти территории, то, наверное, они технически модернизируются, имеют силы, средства и достаточно серьезный потенциал к наступательным действиям. Никогда не надо думать, что мы делаем лучшие беспилотники и эффективнее их применяем. Да, надо это признавать и быть гордым, но в то же время всегда искать решения.

Я постоянно коммуницирую и взаимодействую с другими подразделениями. Мы всегда обсуждаем, кто и как организовал подготовку личного состава, как закупил все необходимое, какие технические средства применяет, что было нового, какие были тактики применения, как достичь определенного результата, почему они выполняют конкретную задачу лучше, чем другие, в чем секрет и тому подобное. Это постоянный процесс.

На базе 429 бригады "Ахиллес" мы принимаем ежемесячно десятки различных подразделений, которые приезжают перебирать у нас передовой опыт, как в части обеспечения выполнения боевых задач, так и в части самого выполнения боевых задач. Даже если ты топ-лидер как "Ахиллес" по результативности на поле боя, по выявлению и уничтожению целей противника, это не значит, что мы делаем лучше всех.

Иногда бывают маленькие подразделения в своем узком направлении, которые показывают многочисленные результаты, потому что они занимаются только этим. И тогда мы перебираем тот лучший опыт, который у них есть, и внедряем в себя подразделении. Это дает возможность личному составу устоять перед противником, который превосходит в разы по количеству сил и средств.

Как только ты подумал, что лучше других, это касается любых должностей, считай, что это первый шаг к гибели.

Продолжение интервью с командиром "Ахиллеса" Юрием Федоренко – смотрите в видео 24 Канала!