Зима будет очень тяжелой в Запорожье: Старух призвал готовить паллеты и дрова
Александр Старух призвал жителей Запорожья и области запастись дровами и паллетами. Ведь зима в этом году на этих территориях будет очень тяжелая.
Зима в Запорожье будет однозначно тяжелая и на это нужно настроиться. Об этом глава местной ОВА заявил в эфире "Рады", сообщает 24 канал.
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Надо пользоваться традиционными методами отопления
Александр Старух рассказал, что местные власти заблаговременно предупреждают и готовят людей к сложной ситуации с отоплением зимой.
Мы людей готовим. Кто бы что ни говорил, но идет война. Инфраструктура наша достаточно страдает от ударов врага,
– сказал председатель Запорожской ОВА.
Он добавил, что нужно готовиться к традиционным методам отопления своей дачи, частным домам. Людям, которые живут в городах, следует ехать в села родителей, заготавливать дрова, паллеты и прочее и готовиться к такой сложной зиме.
Запорожская АЭС впервые была отключена от сети.
Действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Два до сих пор работавших энергоблока отключились от сети.
Произошло это 25 августа в 12:12 в результате боевых действий в районе размещения Запорожской АЭС.
В Энергоатоме отмечают, что замечаний к работе автоматики и систем безопасности на Запорожской АЭС пока нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.
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