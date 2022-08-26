Зима будет очень тяжелой в Запорожье: Старух призвал готовить паллеты и дрова

Александр Старух призвал жителей Запорожья и области запастись дровами и паллетами. Ведь зима в этом году на этих территориях будет очень тяжелая.

Зима в Запорожье будет однозначно тяжелая и на это нужно настроиться. Об этом глава местной ОВА заявил в эфире "Рады", сообщает 24 канал.

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Надо пользоваться традиционными методами отопления

Александр Старух рассказал, что местные власти заблаговременно предупреждают и готовят людей к сложной ситуации с отоплением зимой.

Мы людей готовим. Кто бы что ни говорил, но идет война. Инфраструктура наша достаточно страдает от ударов врага,

– сказал председатель Запорожской ОВА.

Он добавил, что нужно готовиться к традиционным методам отопления своей дачи, частным домам. Людям, которые живут в городах, следует ехать в села родителей, заготавливать дрова, паллеты и прочее и готовиться к такой сложной зиме.

Запорожская АЭС впервые была отключена от сети.

Действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Два до сих пор работавших энергоблока отключились от сети.

Произошло это 25 августа в 12:12 в результате боевых действий в районе размещения Запорожской АЭС.

В Энергоатоме отмечают, что замечаний к работе автоматики и систем безопасности на Запорожской АЭС пока нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.

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