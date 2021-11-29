Какой бы ни был сценарий, мы к этому готовы, – Минобороны о возможном нападении России

Угроза российского вторжения в Украину является вполне реальной. В Минобороны, однако, отмечают, что такие обострения являются регулярными и украинские военные к ним полностью готовы.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что в обществе сеется страх и паника, это последствия действия информационной кампании.

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Такое обострение у нас происходит регулярно, – Маляр

Маляр подчеркнула, если речь идет об обострении, то это – расширение эскалации вглубь украинской территории.

Но такое обострение у нас происходит регулярно. То есть ВСУ, наша разведка, министерство обороны – мы наблюдаем бесконечное движение российских войск вдоль границы, на временно оккупированные территории,

– сказала Маляр.

Россия умышленно ищет повод для провокаций

По словам замминистра, периодов, когда происходит рост угрозы – очень много. Сейчас ситуация похожа на ту, что была весной 2021 года. Разница – только в мощной информационной кампании. Россия лишь ищет повод для провокаций и спусковым крючком может стать во что бы то ни стало.

Здесь важно понимать, какой бы ни был сценарий, мы к этому сценарию готовы, –

– отметила Маляр.

Ранее в России высказывания о возможном нападении назвали "истерией"

Отметим, что накануне в России отреагировали на сообщение о возможном нападении на Украину. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эту информацию попытками "нагнетать истерику". Обвинил в этом рупор Кремля президента и "англосаксонские СМИ".

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