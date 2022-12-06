Дефицит мощности в энергосистеме составляет 19%: сколько магистральных сетей подверглись атакам

После восьмой российской атаки на территории Украины дефицит мощности составляет 19%. В правительстве также рассказали, что энергетики обещают уже в ближайшие дни ликвидировать последствия обстрелов.

Соответствующую информацию Денис Шмигаль сообщил 6 декабря на заседании правительства. По его данным, дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться и дальше.

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Какая ситуация в энергосистеме Украины

Сейчас (6 декабря – 24 канал) он (дефицит – 24 канал) составляет 19% прогнозного потребления. Всего за последние месяцы от массированных атак россиян получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей. На 70% из них – "прилетало" по два и более раза,

– рассказал премьер.

Чиновник уточнил, что только 5 декабря в одну из подстанций в Одесской области враг выпустил сразу 7 ракет. Именно поэтому в Украине будут дальше действовать графики отключений.

Денис Шмигаль в который раз вспомнил, что:

массированные атаки России представляют угрозу не только Украине, но и всей Европе;

а имперские амбиции врага не умерли с распадом СССР.

"Все последние 30 лет Россия создавала, подпитывала и провоцировала конфликты на территории многих стран. Поэтому Россия остается угрозой, которой мы должны противостоять вместе", – пояснил Шмигаль.

Восьмая массированная ракетная атака по Украине: вкратце