Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что наши союзники не знают как развалить режим Путина, не развалив Россию, поэтому война затягивается.
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Страшный монстр
Сейчас Запад не может допустить распада России, но это 100% произойдет. Однако есть другой монстр – Китай. Си Цзиньпин натянул на себя одеяние мирового владыки. Со времен Мао Цзэдуна в Китае был построен баланс, но Си Цзиньпин все перечеркнул.
Он в прямом эфире арестовал предшественника. Это очень серьезный сигнал. Он в несколько раз хуже тиран, чем Путин.
– подчеркнул Черник.
Военный эксперт отметил, что Китай – единственная страна в мире, где есть постоянный геноцид населения уйгуров. Китайцы ежегодно их режут, не позволяя численно восстановиться, и весь цивилизованный мир молчит.
Правительственная политика включает своевольное содержание уйгуров в лагерях для интернированных, принудительный труд, подавление религиозных обрядов уйгуров, политическую индоктринацию, жестокое обращение, принудительную стерилизацию, принудительную контрацепцию и принудительные аборты.
"Дракон проснется быть мировым доминантном. Это еще более страшный монстр, однако у него есть интересное качество – никуда не спешит. Сейчас дракон наблюдает", – сказал Черник.
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Хочет ли Си Цзиньпин воевать
Глава Китая полностью готов воевать, однако все будет зависеть от Украины, как закончится война, какая будет линия разграничения. В случае, если все остановится так, как сейчас, это будет 100% проигрыш коллективного Запада. Тогда Си Цзиньпин приступит к "решению проблемы" Тайваня.
"С точки зрения критической политики и Китая проблема Тайваня, кроме оружия никак не решается. Или есть другой способ, который пока не рисуется, должна рухнуть коммунистическая система. Китайцы должны вернуться к философии политики Сунь Ятсена и тогда Тайвань добровольно вернется назад, но это фантастика ", – добавил военный эксперт.
Позиция Китая по поводу российско-украинской войны
- Из-за войны в Украине страна-агрессор оказалась в изоляции, поэтому теперь пытается укрепить экономические связи с Китаем. Аналитики предполагают, что усиление связей между Москвой и Пекином может повлиять на войну в Украине.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что поражение России в войне – плохой сценарий для Китая. Пекин не хочет остаться в большой "стратегической игре" один на один из них, как Китай считает, противниками. Кроме того, Пекин поддерживает территориальную целостность Украины, что очень важно.
- Отметим, что Китай поддержал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой Россия определялась страной, совершившей акт агрессии против Украины.